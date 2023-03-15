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Vin Fast поставляет 782 электромобиля за два месяца
Только в феврале фирма передала 416 ЭМ, в том числе 266 VF8 и 150 VF e34.
Наряду с вьетнамским рынком VinFast также официально поставила первые ЭМ VF 8 покупателям в США, получив их положительные отзывы.
Как и планировалось, VinFast также готовится передать модели VF 9 и VF 5 Plus отечественным покупателям и экспортировать следующие партии на международный рынок.
Что касается сервиса, VinFast только что объявила, что с 15 марта по всей стране будет запущена система сервисных мастерских «Без выходных», чтобы удовлетворить спрос клиентов и обеспечить им превосходное обслуживание.
VinFast по-прежнему остается единственной автомобильной фирмой во Вьетнаме, предоставляющей мобильные услуги 24/7, включая мобильную связь, зарядку и службу спасения.
По всему миру фирма также ввела в эксплуатацию глобальный центр поддержки ремонта и консалтинга 24/7, чтобы оперативно предоставлять консультации и техническую поддержку сервисным мастерским на рынках, где представлены автомобили VinFast