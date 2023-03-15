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НОВОСТИ

Vin Fast поставляет 782 электромобиля за два месяца

Компания торгово-сервисная компания VinFast, дочерний автопроизводитель конгломерата Vingroup, сообщила 14 марта, что за первые два месяца 2023 года она поставила клиентам 774 электромобиля (ЭМ).
  Иллюстративное изображение. Фото: ВИА  
Компания торгово-сервисная компания VinFast, дочерний автопроизводитель конгломерата Vingroup, сообщила 14 марта, что за первые два месяца 2023 года она поставила клиентам 774 электромобиля (ЭМ).

Только в феврале фирма передала 416 ЭМ, в том числе 266 VF8 и 150 VF e34.

Наряду с вьетнамским рынком VinFast также официально поставила первые ЭМ VF 8 покупателям в США, получив их положительные отзывы.

Как и планировалось, VinFast также готовится передать модели VF 9 и VF 5 Plus отечественным покупателям и экспортировать следующие партии на международный рынок.

Что касается сервиса, VinFast только что объявила, что с 15 марта по всей стране будет запущена система сервисных мастерских «Без выходных», чтобы удовлетворить спрос клиентов и обеспечить им превосходное обслуживание.

VinFast по-прежнему остается единственной автомобильной фирмой во Вьетнаме, предоставляющей мобильные услуги 24/7, включая мобильную связь, зарядку и службу спасения.

По всему миру фирма также ввела в эксплуатацию глобальный центр поддержки ремонта и консалтинга 24/7, чтобы оперативно предоставлять консультации и техническую поддержку сервисным мастерским на рынках, где представлены автомобили VinFast

ВИА/ИЖВ

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