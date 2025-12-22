VIFTA — Новый импульс для торговли между Вьетнамом и Израилем

По случаю завершения 2025 года корреспондент Вьетнамского информационного агентства (TTXVN) в Тель-Авиве провёл беседу с торговым советником Вьетнама в Израиле Ле Тхай Хоа, чтобы подвести итоги более чем годичной реализации Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Израилем (VIFTA), а также проанализировать достигнутые результаты, новые драйверы роста и перспективы двустороннего сотрудничества.

По словам торгового советника Ле Тхай Хоа, 2025 год можно рассматривать как переломный для торговых отношений между Вьетнамом и Израилем, поскольку объём двустороннего товарооборота, по оценкам, превысил 3,7 млрд долл. США. Этот результат стал следствием того, что VIFTA официально вступило в силу в ноябре 2024 года, обеспечив ощутимый импульс торговому обмену.

Уже в первый год реализации Израиль отменил более 66 % тарифных линий и в дальнейшем увеличит уровень либерализации почти до 93 % в соответствии с дорожной картой, тогда как Вьетнам обязался сократить почти 86 % тарифных линий к концу переходного периода. Реальные тарифные преференции оперативно стимулировали рост деловой активности компаний двух стран.

Наряду с этим высокая взаимодополняемость двух экономик способствует более лёгкому выходу товаров на рынки друг друга. Израиль проявляет значительный спрос на сельскохозяйственную продукцию, переработанные продукты питания и товары народного потребления, тогда как Вьетнам активно импортирует из Израиля высокотехнологичную продукцию, машины и оборудование. Проактивная позиция делового сообщества, а также активная поддержка Торгового представительства Вьетнама в Израиле позволили эффективно использовать преимущества VIFTA с самого начала.

Что касается товарной структуры, морепродукты, а также группа мобильных телефонов и комплектующих по-прежнему остаются ключевыми драйверами. Вместе с тем экспорт морепродуктов в Израиль в 2025 году сократился до уровня свыше 70 млн долл. США из-за влияния конфликта на транспортные маршруты и составил около 12–13 % общего импорта морепродуктов Израилем.

Ранее объём экспорта стабильно держался на уровне около 100 млн долл. США в год, что делало Израиль крупнейшим рынком сбыта вьетнамских морепродуктов на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Азии. Помимо морепродуктов, положительную динамику продемонстрировали такие товарные группы, как кешью, кофе, рис, переработанные продукты питания, текстиль, обувь и строительные материалы.

По словам торгового советника Ле Тхай Хоа, основными текущими трудностями остаются нестабильная ситуация в сфере безопасности и политики в регионе, а также очень высокие технические требования и стандарты качества израильского рынка, включая сертификацию Kosher или Halal, правила происхождения, SPS, TBT, а также высокие логистические издержки. В этих условиях Торговое представительство Вьетнама в Израиле активно оказывает поддержку предприятиям в решении технических вопросов, предоставляет рыночную информацию, содействует B2B-контактам и помогает максимально эффективно использовать преференции VIFTA.

В перспективе торговые отношения между Вьетнамом и Израилем, по оценкам, обладают значительным потенциалом роста. Опираясь на базу VIFTA и взаимодополняемость двух экономик, двусторонний товарооборот может в ближайшее время превысить 4 млрд долл. США и приблизиться к отметке 5 млрд долл. США, открывая этап более быстрого и устойчивого развития.