Viettel успешно протестировал сеть 5G Advanced

Это открывает возможности для расширения сфер применения и диверсификации услуг на базе платформы 5G.

Прорыв в скорости в ходе первого во Вьетнаме испытания 5G Advanced стал возможен благодаря технологии агрегации нескольких частотных диапазонов (CA — Carrier Aggregation), которая позволяет мобильному устройству одновременно подключаться к нескольким диапазонам для обмена данными, а не к одному, как в настоящее время. В ходе тестов Viettel одновременно агрегировал диапазоны 2600 МГц, C-band и mmWave, обеспечив скорость загрузки данных более 7,3 Гбит/с, значительно превосходящую показатели существующих сетей 5G.

Научно-исследовательские и испытательные работы Viettel проводил совместно с партнёрами Ericsson и MediaTek с августа 2025 года. В рамках проекта инженеры Viettel развернули сеть 5G Advanced на базе ядра 5G Core и многодиапазонных базовых станций 5G gNodeB компании Ericsson. Технология тестировалась на специализированных пользовательских устройствах с чипсетом MediaTek M90, разработанным специально для испытаний 5G Advanced, соответствующим стандарту 3GPP Release 17 и совместимым с 5G Advanced R18, который готовится к утверждению и был представлен на Всемирном мобильном конгрессе MWC 2025.

Мобильная сеть 5G Advanced рассматривается как важнейшее обновление 5G и переходный этап к развитию сетей 6G. Она принципиально изменит пользовательский опыт мобильной связи. Технология агрегации нескольких диапазонов в 5G Advanced не только обеспечивает более высокую скорость соединения, но и повышает его стабильность и надёжность за счёт сочетания широкого покрытия низких частот и высокой скорости высокочастотных диапазонов, снижая риск обрывов связи и задержек при просмотре видео или во время онлайн-игр.

В 2026 году Viettel планирует развернуть 5G Advanced в диапазонах 700 МГц и 2600 МГц, лицензированных для 5G, что позволит увеличить скорость передачи данных на 15%.