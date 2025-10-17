Viettel расширяет деятельность в логистике в Лаосе через компанию Unitel Logistics

В церемонии приняли участие генерал Фан Ван Жанг, министр национальной обороны Вьетнама, и генерал-полковник Хамлианг Утхакайсон, министр национальной обороны Лаоса, а также высокопоставленные представители обоих министерств обороны.



Unitel Logistics создана в результате сотрудничества между Viettel Post, представленной Viettel Post Laos, и Unitel. Она призвана стать интегрированным логистическим предприятием, применяющим комплексные цифровые технологии для управления цепочкой поставок и операциями. Бренд специализируется на логистических услугах, складировании, международных мультимодальных перевозках и трансграничной электронной коммерции, чтобы удовлетворить растущий спрос на перевозку грузов между Вьетнамом, Лаосом и соседними странами.



Запуск следует за соглашением о сотрудничестве, заключенным 8 октября между Viettel Post Laos и Unitel с целью развития внутренней логистической цепочки в Лаосе. Стороны построят транспортную сеть, систему складов, центры консолидации и трансграничные маршруты, предоставляя комплексные услуги на технологической платформе Viettel. В рамках этой модели Viettel Post Laos управляет сегментом «средней мили», а Unitel занимается доставкой «первой и последней мили».



На начальном этапе Unitel Logistics будет инвестировать в инфраструктуру по всей стране, включая крупные логистические центры в Удомсае, Вьентьяне и Саваннакхет, таможенные склады на пограничных пунктах с Вьетнамом, Таиландом и Китаем, а также более 1500 пунктов обслуживания во всех провинциях и городах, что позволит удвоить текущий объем рынка. Мультимодальная транспортная сеть, объединяющая автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт, будет напрямую связывать региональные экономические центры.



Проект создает новые возможности для роста за пределами телекоммуникационной сферы, позиционируя Unitel как многопрофильное предприятие с сильным экономическим и социальным влиянием. Unitel Logistics планирует достичь среднегодового темпа роста в 32% в период с 2025 по 2033 год, стремясь сократить логистические расходы Лаоса до 15% ВВП, повысить конкурентоспособность и привлечь иностранные инвестиции. Ожидается, что проект создаст более 30 000 рабочих мест и расширит инфраструктуру в отдаленных районах, обеспечив доступ к современным и устойчивым логистическим услугам по всей стране.



Unitel Logistics является примером тесного сотрудничества между правительствами и министерствами национальной обороны Вьетнама и Лаоса, расширяя сотрудничество от телекоммуникаций до логистики, ключевого элемента региональной цифровой экономики. Когда в конце 2025 года начнет функционировать терминал 3 порта Вунганг, Unitel Logistics станет важным звеном в торговой сети Индокитая, помогая лаосским товарам выходить на мировые рынки и поддерживая общие стремления к интеграции и процветанию.