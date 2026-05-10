Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Viettel представила продукцию оборонной промышленности на выставке SAHA 2026

Viettel представила 73 продукта в восьми основных областях оборонной промышленности Вьетнама.
  Viettel представила 73 продукта в восьми основных областях оборонной промышленности Вьетнама. Фото: qdnd.vn  
В турецком городе Стамбул завершилась работу 5-я Международная выставка обороны и аэрокосмической промышленности SAHA 2026. На этом мероприятии Военно-промышленная телекоммуникационная корпорация Viettel представила 73 продукта в восьми основных областях оборонной промышленности Вьетнама.

SAHA 2026 является одним из крупнейших в Евразийском регионе выставок в сфере обороны, аэрокосмонавтики и космических технологий. В ней приняли участие более 1700 компаний из 120 стран, включая крупные оборонные корпорации, правительственные и военные организации, а также научно-исследовательские центры.

Это был дебют вьетнамской компании на выставке SAHA, которая также успешно провела там деловые переговоры. Viettel представляет Вьетнам в зоне национального павильона 1, рядом со стендами стран Западной Азии и Ближнего Востока, включая ОАЭ, Словакию и Азербайджан, а также ведущих мировых брендов, таких как Roketsan (Турция), Edge Group (ОАЭ), Leonardo (Италия) и Airbus.

Ранее, компания Viettel High Tech участвовала в крупных международных оборонных выставках, включая Международную оборонную выставку 2026 в Саудовской Аравии, Азиатскую выставку и конференцию оборонных услуг 2024 в Малайзии, Международную выставку оборонной промышленности 2023 в Польше и Международную выставку «Оборона и безопасность» 2023 в Тайланде.

Присутствие Viettel на крупнейших мировых мероприятиях оборонной промышленности отражает стратегию компании, направленную на продвижение высоких технологий в качестве важного фактора развития при расширении международного сотрудничества и широком участии в глобальных технологических цепочках создания стоимости.

VOV/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг: вывести отношения Вьетнама с Индией и Шри-Ланкой на всё более глубокий уровень развития

Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг: вывести отношения Вьетнама с Индией и Шри-Ланкой на всё более глубокий уровень развития

Государственные визиты Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента Вьетнама То Лама в Республику Индия с 5 по 7 мая 2026 года и в Демократическую Социалистическую Республику Шри-Ланка с 7 по 8 мая 2026 года завершились большим успехом.
ПОДРОБНЕЕ

Top