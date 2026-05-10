НОВОСТИ
Viettel представила продукцию оборонной промышленности на выставке SAHA 2026
SAHA 2026 является одним из крупнейших в Евразийском регионе выставок в сфере обороны, аэрокосмонавтики и космических технологий. В ней приняли участие более 1700 компаний из 120 стран, включая крупные оборонные корпорации, правительственные и военные организации, а также научно-исследовательские центры.
Это был дебют вьетнамской компании на выставке SAHA, которая также успешно провела там деловые переговоры. Viettel представляет Вьетнам в зоне национального павильона 1, рядом со стендами стран Западной Азии и Ближнего Востока, включая ОАЭ, Словакию и Азербайджан, а также ведущих мировых брендов, таких как Roketsan (Турция), Edge Group (ОАЭ), Leonardo (Италия) и Airbus.
Ранее, компания Viettel High Tech участвовала в крупных международных оборонных выставках, включая Международную оборонную выставку 2026 в Саудовской Аравии, Азиатскую выставку и конференцию оборонных услуг 2024 в Малайзии, Международную выставку оборонной промышленности 2023 в Польше и Международную выставку «Оборона и безопасность» 2023 в Тайланде.
Присутствие Viettel на крупнейших мировых мероприятиях оборонной промышленности отражает стратегию компании, направленную на продвижение высоких технологий в качестве важного фактора развития при расширении международного сотрудничества и широком участии в глобальных технологических цепочках создания стоимости.