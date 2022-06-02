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Viettel получила наибольшее количество наград на IT World Awards 2022
Уже третий год подряд все зарегистрированные продукты и услуги Vietttel получают призы на конкурсе.
Продукты-победители находятся в областях здравоохранения, образования, финансов и кибербезопасности, которые являются приоритетными для правительства. Они доказали свою эффективность на практике и регулярно используются. Типичными среди них являются система поддержки вакцинации от COVID-19, образовательная экосистема и решение для удаленной работы на облачной платформе.
Примечательно, что Mytel, компания-член Viettel Group в Мьянме, получила награду «Горячая компания года» в категории телекоммуникаций за свои усилия по оказанию помощи жителям Мьянмы в преодолении пандемии COVID-19.
IT World Awards — это ежегодная премия, организуемая Network Product Guide из Силиконовой долины, для награждения достижений и признаний в области информационных технологий и кибербезопасности по всему миру.
В процессе судейства приняли участие более 170 судей со всего мира, представляющих широкий спектр отраслевых экспертов.
Помимо Viettel, среди других крупных победителей конкурса Intel, AttackIQ, BairesDev, Tek Leaders, ThreatModeler Software и WatchGuard Technologies.