Viettel показывает ряд технологических продуктов в MWC

Представитель Viettel Group сообщил, что Viettel принимает участие в выставке уже в восьмой раз и является единственным представителем Вьетнама, представляющим технологии на MWC. Это ежегодное технологическое мероприятие, привлекающее ведущие технологические корпорации, такие как Samsung, Qualcomm, Intel, Huawei, Ericsson, Dell Technologies, Meta, Docomo, AT&T... и более 200 других представителей из разных стран для поиска возможностей сотрудничества, бизнеса, исследований и разработок.

Генерал-майор Тао Дык Тханг, председатель и генеральный директор Viettel, сказал, что на каждом MWC Viettel представляет продукты и технологические решения и привлекает внимание тысяч людей, предприятий и правительств по всему миру. Это является источником гордости и мотивацией для Viettel продолжать создавать новые продукты и услуги. Это также возможность для Viettel получить обновленную информацию о достижениях науки и техники от международных партнеров для применения во Вьетнаме, а также расширить инвестиции и экспорт вьетнамских технологий по всему миру.

На выставке Viettel подписала соглашения о деловом сотрудничестве и развитии технологий с Tiktok, Visa, China Telecom Global, Pegatron, Twillio, SANY и т.д. Демонстрационные и деловые мероприятия Viettel на MWC подтвердили технологический потенциал Вьетнама, присутствовавшего на одном из крупнейших технологических мероприятий в мире.

На MWC 2025 в Барселоне компания Viettel представляет 22 продукта в трех группах: инфраструктура, платформа и приложение для удовлетворения потребностей в подключении, управлении и обработке данных, приложениях для предприятий и пользователей. Это самое большое количество продуктов за все 8 представлений Viettel на MWC, что на 5 продуктов больше, чем в 2024 году.

Продукция выбирается на основе критериев новых технологий, новых идей, а также экономического и социального вклада во Вьетнам, на основе рынка бизнеса Viettel и экспортных рынков. Продукции представлены в двухэтажном пространстве, тематикой которого являются технологические инновации для устойчивого развития — технологические решения для решения глобальных проблем.

Группа сетевой инфраструктуры включает в себя продукты экосистемы 5G (5G Private, 5G ORAN, 5G Core), чипы, разработанные Viettel (RF-SoC, чип безопасности, чип 5W X-Band FEM), цифровые копии телекоммуникационных станций и комплексы логистических роботов.