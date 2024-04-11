НОВОСТИ
Viettel открывает центр обработки данных в ханойском высокотехнологичном парке Хоалак
Центр обработки данных имеет множество «зеленых» сертификатов, таких как стандарты управления энергопотреблением, стандарты управления воздействием на окружающую среду и стандарты управления гигиеной труда. Это также первый центр обработки данных во Вьетнаме, который взял на себя обязательство использовать возобновляемые источники энергии для покрытия 30% потребления электроэнергии.
Выступая на церемонии открытия, министр информации и коммуникаций Нгуен Мань Хунг подчеркнул, что инвестиции в центры обработки данных - это новый вид инвестиций для поставщиков телекоммуникационных услуг, позволяющий получить новые возможности для роста. Данные - важнейший ресурс цифровой экономики. А будущее богатство страны измеряется данными.
Большие данные и обработка больших данных станут крупнейшей отраслью, сказал он, добавив, что Viettel, а также другие вьетнамские поставщики телекоммуникационных услуг должны иметь четкое представление об инфраструктуре данных в стране, чтобы превратить Вьетнам в глобальный цифровой центр.
Нгуен Мань Хунг отметил, что безопасная и надежная система центров обработки данных с высочайшим уровнем безопасности и самыми передовыми технологиями, как в центре обработки данных Хоалак компании Viettel, будет играть важную роль в защите суверенитета данных и персональных данных во Вьетнаме.
Председатель совета директоров и генеральный директор компании Viettel генерал-майор Тао Дык Тханг отметил, что на сегодняшний день в общей сложности во Вьетнаме насчитывается 230 000 серверов, 81 000 кв. м площади, 11 500 стоек, 87 МВт электроэнергии - что эквивалентно одному из мировых центров обработки данных.
В ближайшее время Viettel будет постоянно инвестировать в центры обработки данных. Она вложит еще 10 триллионов донгов (400,88 миллиона долларов США), чтобы расширить масштабы до 17 000 стоек к 2025 году, и 40 триллионов донгов для 34 000 стоек к 2030 году.
В настоящее время все центры обработки данных Viettel соответствуют международным стандартам TIA 942. В частности, центр Хоалак спроектирован и реализован с учетом обеспечения 5-уровневой физической безопасности — самого высокого уровня на сегодняшний день. Он может подключаться ко всем странам и пяти подводным волоконно-оптическим кабельным линиям с пятью различными направлениями. Все операции центра обработки данных постоянно контролируются удаленно.