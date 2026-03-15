Viettel выходит на первое место в мире по силе бренда в телекоммуникационной отрасли

Радуется Буй Дык Нам, технический сотрудник базовой станции — филиала строительных работ Viettel в Ханое Генеральной акционерной корпорации строительных работ Viettel. (Фото: ВИА)



13 марта представитель Военной промышленной и телекоммуникационной группы Viettel сообщил, что международная организация Brand Finance — ведущая мировая компания по оценке стоимости брендов — признала Viettel брендом с самой высокой силой среди всех телекоммуникационных операторов мира. Индекс силы бренда (Brand Strength Index — BSI) компании достиг 89,9 из 100, а рейтинг составил AAA+ — наивысший уровень по шкале оценки данной организации.





Этот результат стал значительным прорывом для Viettel после двух лет подряд на втором месте, позволив компании официально занять первое место в мире по силе бренда в сфере телекоммуникаций.





По данным Brand Finance, необходимо чётко различать понятия «сила бренда» и «стоимость бренда». Стоимость бренда отражает финансовую ценность бренда и тесно связана с доходами, прибылью и перспективами будущего роста.





В то же время сила бренда отражает уровень репутации, доверия и приверженности клиентов бренду. Этот показатель Brand Finance измеряет на основе опросов пользователей и оценки по ряду критериев, таких как уровень доверия, степень предпочтения бренда, вероятность выбора бренда клиентами и их готовность рекомендовать бренд другим. Сила бренда оказывает значительное влияние на стоимость бренда.





В рейтинге 2026 года Viettel получил показатель BSI 89,9 из 100 — самый высокий среди брендов, занявших первое место в категории силы бренда телекоммуникационных компаний за последние три года. Это свидетельствует о том, что бренд Viettel пользуется очень высоким уровнем доверия и лояльности со стороны клиентов.





Лоренцо Коруззи, директор по оценке брендов компании Brand Finance, отметил: «Viettel демонстрирует очень высокие показатели по ряду ключевых индикаторов исследования Brand Finance, особенно по критериям репутации, надёжности и готовности клиентов рекомендовать бренд. Это показывает, что Viettel обладает не только высокой узнаваемостью, но и смог сформировать прочную связь с клиентами на своих рынках».





С точки зрения стоимости бренда Viettel в настоящее время оценивается в 7,9 млрд долларов США. Компания является крупнейшим телекоммуникационным предприятием в Юго-Восточной Азии, входит в топ-20 мировых телекоммуникационных брендов и остаётся единственным предприятием Вьетнама, представленным в рейтинге Top Global 500.





Brand Finance — ведущая мировая компания по оценке стоимости брендов, основанная в 1996 году и имеющая штаб-квартиру в Лондоне (Соединённое Королевство). В настоящее время компания присутствует более чем в 20 странах. Ежегодно Brand Finance проводит оценку более 70 000 брендов по всему миру.





Brand Finance является единственной организацией, обладающей методологией оценки брендов, соответствующей стандарту ISO 10668 — международному стандарту оценки стоимости бренда. Согласно данной методике, стоимость бренда определяется на основе трёх ключевых факторов: индекса силы бренда (Brand Strength Index — BSI), отраслевой ставки роялти бренда и прогнозируемой выручки предприятия.