Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Vietsovpetro доставило два комплекта опор для месторождения «Дракон»

Совместное российско-вьетнамское нефтегазовое предприятие Vietsovpetro объявило о том, что в июне доставило комплекты опор для буровых установок RC-RB1 и RC-10 месторождения «Дракон».

Совместное российско-вьетнамское нефтегазовое предприятие Vietsovpetro объявило о том, что в июне доставило комплекты опор для буровых установок RC-RB1 и RC-10 месторождения «Дракон».

По данным Vietsovpetro, обе установки запущены с опережением графика. База буровой установки RC-10 весит более 1.700 тонн, а RC-RB1 - более 1.400 тонн.

Компания прилагает усилия для ввода в эксплуатацию буровых установок RC-RB1 и RC-10 в четвертом квартале этого года.

В этом году Vietsovpetro добудет более 2,9 млн. тонн нефтяного эквивалента и 65,4 млн. кубометров природного газа. Ожидается, что эксплуатация нефтяных вышек в соответствии с графиком повысит целевую производительность предприятия на 2022 год и последующие годы.

ВИА

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