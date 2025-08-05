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Vietravel Airlines приняла второй самолёт Airbus
С формированием собственного авиапарка компания стремится повысить эффективность эксплуатации, стандартизировать услуги и создать прочную основу для расширения маршрутной сети, постепенно реализуя видение стать ведущей экологичной, профессиональной, современной и устойчивой авиакомпанией в регионе.
Председатель Совета директоров Vietravel Airlines господин До Винь Куанг отметил: развитие собственного флота не только позволяет компании контролировать все этапы эксплуатации и обслуживания, но и демонстрирует её долгосрочные обязательства, направленные на сопровождение клиентов и рынка. Это также способ утвердить позицию сильной частной авиакомпании, способной уверенно развиваться и расширяться в регионе, предлагая клиентам полноценный опыт полёта — от комфорта и сервиса до эмоционального восприятия.
«Мы чётко осознаём, что развитие собственного флота - это не просто операционный шаг, а проявление внутренних возможностей, долгосрочной приверженности и способности контролировать качество. Это фундамент устойчивой стратегии развития, достаточной для конкуренции на региональном уровне», - подчеркнул До Винь Куанг.
По словам руководства Vietravel Airlines, в настоящее время компания завершает процедуры по приёму третьего самолёта в собственность. Параллельно Vietravel Airlines активно ведёт переговоры с производителями воздушных судов и международными авиакомпаниями с целью реализации плана по расширению авиапарка и маршрутной сети. К 2030 году компания ставит перед собой цель довести численность флота до 30–50 самолётов с охватом маршрутов по всей Юго-Восточной Азии, Северо-Восточной Азии и Ближнему Востоку.
Ранее Vietravel Airlines утвердила план увеличения уставного капитала до 2,6 триллиона донгов, чтобы обеспечить необходимую финансовую базу для расширения флота и масштабирования деятельности. Эти средства также будут направлены на модернизацию технологических систем, развитие технической инфраструктуры и, особенно, на подготовку высококвалифицированных кадров - ключевого фактора устойчивого развития компании.
Помимо пассажирских перевозок, Vietravel Airlines планирует выйти и на рынок грузовых авиаперевозок (air cargo) - сегмент с высоким потенциалом, особенно в условиях стремительного восстановления цепочек поставок и логистики после пандемии. Кроме того, T&T Group совместно с Vietravel Airlines намерены развивать вспомогательные авиационные услуги, включая наземное обслуживание, складскую логистику, погрузочно-разгрузочные работы, техническое обслуживание и авиационную промышленность. Эти направления позволят усилить конкурентоспособность и создать полноценную авиационную экосистему по модели холдинга, которую разрабатывает T&T Group.