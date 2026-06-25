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Vietravel Airlines пополнила авиапарк новым самолётом Airbus A321
Новый самолёт с регистрационным номером VN-A290 и компоновкой на 230 пассажирских мест был введён в эксплуатацию в тот же день. Благодаря этому количество воздушных судов, находящихся в собственности авиакомпании, увеличилось до четырёх, что соответствует стратегии по расширению собственного авиапарка и укреплению операционной самостоятельности.
Расширение собственного авиапарка не только позволяет Vietravel Airlines более эффективно контролировать операционную деятельность и качество обслуживания, но и демонстрирует её долгосрочные обязательства перед клиентами и рынком. Этот шаг является частью более масштабного плана развития, предусматривающего пополнение авиапарка ещё семью самолётами во второй половине 2026 года.
Расширение флота также стало практическим этапом реализации новой стратегии роста авиакомпании при поддержке стратегического акционера - группы T&T. За счёт увеличения авиапарка и маршрутной сети Vietravel Airlines стремится укрепить взаимодействие с формирующейся экосистемой T&T в сферах авиации, логистики и инфраструктуры, создавая дополнительные возможности для долгосрочного развития.
Для обеспечения расширения деятельности авиакомпания активизирует набор пилотов, бортпроводников и операционного персонала. Девятая программа набора «Послов Золотого лотоса» (Golden Lotus Ambassador) пройдёт в Ханое 15 июля и в Хошимине 22 июля.
По словам заместителя генерального директора Vietravel Airlines Нгуен Туан Аня, авиакомпания ускоряет инвестиции как в расширение авиапарка, так и в развитие кадрового потенциала с целью увеличения провозной способности, обеспечения высочайших стандартов безопасности и оптимизации операционной эффективности.
Параллельно с расширением деятельности Vietravel Airlines продвигает цифровую трансформацию, внедряя мобильное приложение для регистрации на рейс с использованием биометрической идентификации, что позволяет пассажирам сократить время прохождения процедур в аэропорту, особенно в периоды пиковых нагрузок.
В настоящее время авиакомпания выполняет рейсы между крупнейшими экономическими и туристическими центрами Вьетнама, одновременно постепенно расширяя международную маршрутную сеть. Помимо регулярных рейсов из Ханоя и Хошимина в Бангкок, 20 июня авиаперевозчик открыл чартерные рейсы по маршруту Ханой - Ланьчжоу (провинция Ганьсу, Китай).
С августа 2026 года Vietravel Airlines планирует открыть маршрут Хошимин - Шэньчжэнь (Китай), а позднее - рейсы по маршруту Ханой - Макао (Китай). Ранее, 15 июня, авиакомпания открыла маршрут Ханой - Буонматхуот и возобновила выполнение рейсов по маршруту Ханой - Камрань в преддверии летнего туристического сезона.
По случаю получения нового самолёта Vietravel Airlines запустила масштабную программу стимулирования продаж по всей своей сети. В её рамках предлагаются специальные тарифы от 8 000 донгов в рамках акции «золотые часы» по будням с 12:00 до 14:00, скидка 15% на бронирование билетов в выходные дни, а также специальные тарифы от 668 000 донгов на новом маршруте Хошимин - Шэньчжэнь и скидка 50% на оплату багажа.