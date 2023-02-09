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НОВОСТИ

Vietravel Airlines открыл рейс Хошимин-Бангкок

9 февраля рейс под номером VU131 авиакомпании Vietravel Airlines по маршруту Международный аэропорт Таншоннят - аэропорт Суварнабхуми официально открыл первый коммерческий маршрут, соединяющий два важных города Юго-Восточной Азии, Хошимин и Бангкок (Таиланд). Выступая на церемонии открытия, генеральный директор Vietravel Airlines Ву Дык Бьен поделился: «Маршрут Ханой-Бангкок-Ханой с наполняемостью 91% считается первым успехом авиакомпании на пути покорения международного неба».

Представитель Генерального консульства Таиланда в Хошимине Ее Превосходительство г-жа Вирака Мудхитапорн считает, что с миссией соединения и преимуществом туристической экосистемы от материнской компании Vietravel авиакомпания Vietravel Airlines станет одним из лучших вариантов для пассажиров, отличным по опыту и хорошим по цене.

Согласно последнему отчету Fitch Solution, эксперты прогнозируют, что международный туризм будет сильно расти в период с 2023 по 2026 год, достигнув рубежа в 13,2 млрд. долл. США в 2026 году с 22 млн. прибывающих гостей. Соответственно, Таиланд считается ключевым рынком Вьетнама.

Vietravel Airlines эксплуатирует современный узкофюзеляжный самолет A321 с частотой 1 рейс туда-обратно в день, и ожидается, что частота рейсов будет увеличиваться по мере роста рыночного спроса.

ВИА/ИЖВ

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