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Vietravel Airlines открыл рейс Хошимин-Бангкок
Представитель Генерального консульства Таиланда в Хошимине Ее Превосходительство г-жа Вирака Мудхитапорн считает, что с миссией соединения и преимуществом туристической экосистемы от материнской компании Vietravel авиакомпания Vietravel Airlines станет одним из лучших вариантов для пассажиров, отличным по опыту и хорошим по цене.
Согласно последнему отчету Fitch Solution, эксперты прогнозируют, что международный туризм будет сильно расти в период с 2023 по 2026 год, достигнув рубежа в 13,2 млрд. долл. США в 2026 году с 22 млн. прибывающих гостей. Соответственно, Таиланд считается ключевым рынком Вьетнама.
Vietravel Airlines эксплуатирует современный узкофюзеляжный самолет A321 с частотой 1 рейс туда-обратно в день, и ожидается, что частота рейсов будет увеличиваться по мере роста рыночного спроса.