Vietravel Airlines открывает больше маршрутов для удовлетворения спроса на путешествия

Самолет Vietravel Airlines. Фото: ВИА

Vietravel Airlines откроет новый маршрут, соединяющий Ханой и южную центральную провинцию Биньдинь с городом Куиньон, а также вновь откроет маршрут, соединяющий столицу и центральный город Дананг с 22 апреля, чтобы удовлетворить спрос на поездки в праздники День воссоединения страны и 1 мая.

По данным перевозчика, заполняемость его рейсов из Хошимина и Ханоя во внутренние туристические направления, такие как Куиньон, Дананг и Фукуок, достигла от 80 до 100% с 27 апреля по 3 мая.

Чтобы подготовиться к летнему туристическому сезону 2022 года, Vietravel Airlines предлагает такие акции, как «Отличный вторник — не беспокойтесь о цене» всего за 8.000 донгов за рейс без учета налогов и сборов. Программа распространяется на внутренние рейсы. Кроме того, авиакомпания также помогает пассажирам во время пандемии, предлагая бесплатно изменить имена в билетах.

Своевременность выполнения рейсов Vietravel Airlines (OTP) достигла 97% в первом квартале этого года, что является самым высоким показателем среди местных перевозчиков. Это единственный перевозчик, который не отменял рейсы в этот период. Ву Дык Бьен, генеральный директор Vietravel Airlines, сказал, что сохранение самого высокого уровня пунктуальности в отрасли в первом квартале 2022 года было огромным усилием, добавив, что это будет способствовать предоставлению пассажирам наилучших впечатлений.

Помимо открытия большего количества внутренних маршрутов, Vietravel Airlines также работает с международными авиационными властями над расширением своей сети полетов на рынки Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии со второго квартала 2022 года.

Авиакомпания завершила переговоры об увеличении своего флота до 6 самолетов в этом году в соответствии с утвержденной дорожной картой.



