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Vietravel Airlines готовится к возвращению китайских туристов
Китай - это рынок, от которого всегда ожидают помощи в восстановлении авиационного и туристического секторов Вьетнама, сказал представитель Vietravel Airlines, отметив, что туристическая и авиационная группа Vietravel видит много позитивных сигналов, когда Китай решил открыть групповые туры во Вьетнам с 15 марта.
Авиакомпания Vietravel Airlines, являясь членом Vietravel, которая обладает полной туристической экосистемой с различными въездными и выездными турами, проводит тщательную подготовку к доступу и обслуживанию большого числа отдыхающих, особенно в разгар летнего сезона, говорится в сообщении перевозчика.