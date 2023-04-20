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НОВОСТИ

Vietravel увеличит количество воздушных маршрутов до 13 в этом году

Vietravel Airlines планирует увеличить общее количество маршрутов до 13, чтобы обслужить более 1,3 миллиона пассажиров в этом году, по словам представителя авиакомпании.
  Самолет авиакомпании Vietravel Airlines. (Фото любезно предоставлено Vietravel Airlines  
Vietravel Airlines планирует увеличить общее количество маршрутов до 13, чтобы обслужить более 1,3 миллиона пассажиров в этом году, по словам представителя авиакомпании.

За первые три месяца этого года она выполнила почти 1.600 рейсов, заполнив 91,2% мест.

Авиакомпания, дебютировавшая в конце 2020 года, в настоящее время обслуживает шесть внутренних маршрутов, соединяющих Ханой, Хошимин и основные туристические направления Дананг, Фукуок и Куйньон, а также два международных маршрута, соединяющих Ханой, Хошимин и Бангкок.

Она также сотрудничает с компанией из Республики Корея, чтобы обеспечить 11 чартерных рейсов по маршруту Тэгу - Камрань в период с 28 марта по 7 мая с одним рейсом каждые пять дней.

Она будет организовывать чартерные рейсы по различным маршрутам, соединяющим Вьетнам и Китай.

ИЖВ/ВИА

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