Vietravel получит 1 трлн. донгов доходов от туризма в 4 квартале

По словам генерального директора Vietravel Чан Зоан Зуя, авиакомпания, как ожидается, получит 1 трлн. донгов (40,2 млрд. долл. США) доходов от туризма в четвертом квартале этого года.

Полное открытие для путешественников традиционных рынков, таких как Япония и Республика Корея (РК), в четвертом квартале 2022 года поможет увеличить ее прибыль, сказал он, добавив, что компания рассчитывает обслужить около 150.000 туристов за этот период.

В авиационном сегменте, чтобы удовлетворить спрос пассажиров на поездки в конце года и в новогодние праздники, авиакомпания Vietravel Airlines выставила на продажу 70.000 билетов в период с 7 января по 7 февраля 2023 года. К концу 30 октября заполняемость рейсов за указанный период достигла 87%.

Авиакомпания Vietravel Airlines запустит свой первый международный маршрут, соединяющий Ханой и Бангкок (Таиланд), 9 декабря с частотой 1 рейса в день. Еще один, соединяющий Хошимин и Бангкок, будет открыт в январе следующего года.

В третьем квартале этого года компания получила прибыль после уплаты налогов в размере почти 51,5 млрд. донгов, что на 1,5 млрд. донгов больше, чем в предыдущем квартале.

За первые 9 месяцев этого года выручка Vietravel в туристическом сегменте составила 2.700 млрд. донгов. Только в сентябре доходы от выездного туризма составили 50% от общего дохода по сравнению с 60% в период до COVID-19.