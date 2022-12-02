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Vietnam Report опубликовал результаты исследования рынка логистики Вьетнама
30 ноября компания Vietnam Report объявило результаты исследования вьетнамского рынка логистической отрасли в период после COVID-19 и определила Топ-10 престижных логистических компаний в 2022 году.
Г-н Ву Данг Винь, генеральный директор Vietnam Report сообщил, что бизнес-результаты большинства предприятий логистической отрасли положительны.
В частности, 68,4% предприятий, принявших участие в опросе, заявили, что их выручка за первые 9 месяцев текущего года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Из них 26,3% предприятий зафиксировали значительный рост.
Согласно финансовым отчетам, из 34 логистических предприятий, котирующихся на фондовой бирже, 64,7% предприятий по-прежнему сохраняют рост выручки по сравнению с допандемическим периодом.
По статистике, 26,5% логистических предприятий перешли из группы «на пути к восстановлению» в период 2019-2021 гг. в группу «поддержания темпов роста» в период 2019-2022 гг. Это показывает постоянные усилия логистических предприятий в процессе восстановления экономического роста после эпидемии COVID-19.
В отчете также были указаны трудности, с которыми сталкиваются логистические предприятия, такие как, колебания цен на энергию и материалы, конкуренция между предприятиями одной отрасли, риски цепочки поставок, политическая нестабильность в мире и снижение спроса на покупки и потребление.
В частности, 63,2% предприятий заявили, что общие затраты за первые 9 месяцев текущего года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Почти треть предприятий зафиксировали значительное увеличение расходов на топливо. Когда рост цены на топливо приводит к возникновению препятствий в конкуренции, обычно увеличивается разрыв в логистических затратах Вьетнама по сравнению со средними мировыми и региональными показателями. В АСЕАН Вьетнам был на уровне 16,8%, что выше, чем Сингапур на 8,5%, Малайзия на 13,0% и Таиланд на 15,5%.
По словам г-на Виня, в ближайшие годы предприятиям необходимо обновить свое мышление, продвинуть цифровое мышление, установить позитивные культурные нормы и постоянно готовить работников.