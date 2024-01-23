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Vietnam Report выпустил «белую книгу» по экономике Вьетнама в 2023 году
В своем недавнем отчете о 500 крупнейших предприятиях Вьетнама компания Vietnam Report подчеркнула, что в 2023 году был зафиксирован рост доходов во всех трех основных областях промышленности - строительстве, сфере услуг и сельского, лесном и рыбном хозяйстве.
Отчет также показал рост средней рентабельности активов (ROA) и капитала (ROE) на 0,2% и 4,1% в годовом исчислении соответственно. Напротив, средний показатель рентабельности продаж (ROS) снизился на 0,4%.
Между тем, производственная и деловая ситуация ряда крупных предприятий в ключевых секторах экономики, таких как фармацевтика, логистика, туризм, отели и курорты, корма для животных, также улучшилась, несмотря на многочисленные трудности.
За исключением логистической отрасли, которая сильно пострадала от глобального экономического спада, во всех остальных секторах наблюдался рост.
Кроме того, Вьетнам только что пережил год бурного роста внутреннего и международного туристического рынка, а также растущего спроса на мясные продукты, что привело к увеличению спроса на корма для животных.
По мнению авторов Vietnam Report, преодолев нынешние трудности, предприятия получат огромные возможности и станут главной движущей силой экономики, укрепляя свои позиции в цепочках поставок внутри страны и за рубежом.
Ву Данг Винь подчеркнул, что гибкие адаптационные усилия в производственной и коммерческой деятельности, а также стратегии управления предприятиями станут предпосылкой для более позитивного 2024 года, когда экономическая ситуация постепенно улучшится.
Он также подчеркнул необходимость создания сильной торговой марки как способа восстановления и процветания отечественных компаний в будущем.