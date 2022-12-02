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НОВОСТИ

Vietnam Expo 2022 стартует в Хошимине

1 декабря в Сайгонском выставочном и конференц-центре в районе 7 открылась 20-я Вьетнамская международная торговая ярмарка в Хошимине (Vietnam Expo 2022).
  Посетители Vietnam Expo 2022 (Фото: ВИА)  
1 декабря в Сайгонском выставочном и конференц-центре в районе 7 открылась 20-я Вьетнамская международная торговая ярмарка в Хошимине (Vietnam Expo 2022).

В рамках мероприятия проводится несколько специализированных выставок, в том числе по ландшафтным и садовым технологиям, лифтам и технологиям, электронике и «умной» технике, детским игрушкам, подаркам и бытовой технике.

Оно соберет около 550 стендов более 520 предприятий из 20 стран и территорий.

Нгуен Ван Нга, директор Агентства по делам Юга при Министерстве промышленности и торговли, сказала, что Vietnam Expo представляет собой серию специализированных мероприятий по продвижению торговли, в которых предприятия различных секторов будут участвовать во многих мероприятиях для развития торговли и делового партнерства.

Она добавила, что выставка также дает отечественным и международным компаниям возможность получить доступ к новейшим продуктам и самым современным технологиям в мире и развивать свои бренды.

Vietnam Expo 2022 продлится до 3 декабря.

ВИА/ИЖВ

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