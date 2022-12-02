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Vietnam Expo 2022 стартует в Хошимине
В рамках мероприятия проводится несколько специализированных выставок, в том числе по ландшафтным и садовым технологиям, лифтам и технологиям, электронике и «умной» технике, детским игрушкам, подаркам и бытовой технике.
Оно соберет около 550 стендов более 520 предприятий из 20 стран и территорий.
Нгуен Ван Нга, директор Агентства по делам Юга при Министерстве промышленности и торговли, сказала, что Vietnam Expo представляет собой серию специализированных мероприятий по продвижению торговли, в которых предприятия различных секторов будут участвовать во многих мероприятиях для развития торговли и делового партнерства.
Она добавила, что выставка также дает отечественным и международным компаниям возможность получить доступ к новейшим продуктам и самым современным технологиям в мире и развивать свои бренды.
Vietnam Expo 2022 продлится до 3 декабря.