Vietnam Airlines Group увеличивает количество рейсов на предстоящий праздник

Регистрация пассажиров перед вылетом в аэропорту Нойбай. (Фото: ВИА

С 24 апреля по 4 мая группа сосредоточится на увеличении нагрузки на восьми ключевых туристических маршрутах, включая: Ханой и Хюэ, Дананг, Камрань, Далат, Фукуок, и между Хошимином и Данангом, Камранью и Фукуоком.

Представитель Vietnam Airlines сказал, что самый сильный прирост наблюдается на маршруте Хошимин — Дананг с добавлением 46 рейсов, затем следуют Ханой — Дананг с 40 и Ханой — Нячанг с 38 рейсами.

С этим увеличением нагрузки группа добавила более 255 рейсов, что эквивалентно более 50.000 мест, в результате чего общее количество внутренних и международных маршрутов достигло почти 2.700 рейсов и более 524.000 мест за указанный выше период.

Ранее, 29 марта, Vietnam Airlines Group объявила об увеличении пиковой нагрузки на апрельские и майские праздники, общее предложение всей внутренней и международной сети составило почти 2.300 рейсов (что соответствует 450000 мест) с 28 апреля до 4 мая.

Национальная авиакомпания Vietnam Airlines увеличила частоту полетов по всей сети международных рейсов, чтобы удовлетворить спрос на поездки. Он также расширил сеть за счет новых маршрутов, в том числе соединяющих Ханой, Хошимин и Нью-Дели, и Дананг, Нячанг и Фукуок в Сингапур.

В настоящее время она обслуживает более 120 маршрутов, соединяющих более 22 провинций и городов Вьетнама и более 30 пунктов назначения в Азии, Европе, Австралии и Америке.



