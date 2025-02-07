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Vietnam Airlines Group обслужила почти 2,4 миллиона пассажиров в период Тэт
Представитель Vietnam Airlines подчеркнул, что этот успех отражает стремление авиакомпании обеспечить бесперебойные путешествия для людей во время Тэта, несмотря на проблемы, возникшие из-за нехватки самолетов в связи с отзывом двигателей производителем.
Чтобы удовлетворить растущий спрос, группа реализовала несколько стратегий, включая аренду трех самолетов Airbus A321 для пополнения своего флота, выполнив около 1200 утренних и поздних ночных рейсов, что на 52% больше, чем в прошлом году, и добавив более 237 000 мест. Несмотря на рост операционных расходов и отсутствие дополнительных доходов, группа выполнила более 1 000 паромных рейсов (рейсы в одну сторону без пассажиров), чтобы обеспечить быстрое возвращение самолетов в аэропорты с высоким спросом.
Авиакомпания Vietnam Airlines уделяла первостепенное внимание безопасности и своевременному выполнению рейсов, поддерживая высокую надежность за счет технических проверок и операционной эффективности. Чтобы справиться с резким увеличением количества рейсов и непредсказуемой погодой, авиакомпания, помимо прочих мер, внедрила систему двойного топлива для обеспечения пунктуальности.
Авиакомпания внимательно следила за пропускной способностью рейсов, воздушным движением и погодными условиями, внося коррективы в режиме реального времени, чтобы минимизировать задержки и сбои в работе. Она также оптимизировала процесс бронирования, удаляя недействительные брони и оптимизируя расписание рейсов. В соответствии с рекомендациями Администрации гражданской авиации Вьетнама (CAAV) авиакомпания максимально использовала свои ресурсы, чтобы обеспечить пассажирам бесперебойное и эффективное путешествие.
Помимо операционных корректировок, было улучшено качество обслуживания по всем направлениям. Пассажиры наслаждались обновленными услугами в аэропортах и на борту самолета, чтобы обеспечить максимальный комфорт во время сезона отпусков. Vietnam Airlines также использовала цифровые инструменты для бронирования билетов, регистрации и других услуг, обеспечивая дополнительное удобство.
В соответствии с традициями праздника Тэт авиакомпания предложила специальные услуги, например, перевозку цветов персика и абрикоса в качестве зарегистрированного багажа. На борту самолета пассажиров угощали традиционными блюдами для праздника Тэт.