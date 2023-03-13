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Vietnam Airlines увеличит количество рейсов Вьетнам-Индия на 30%

Vietnam Airlines с 26 марта будет выполнять один рейс в день между Вьетнамом и Индией, увеличив количество своих рейсов между двумя странами на 30% по сравнению с нынешним.
  Иллюстративное изображение. Фото: Vietnam Airlines  
Vietnam Airlines с 26 марта будет выполнять один рейс в день между Вьетнамом и Индией, увеличив количество своих рейсов между двумя странами на 30% по сравнению с нынешним.

В частности, национальный перевозчик будет выполнять 4 рейса в неделю по маршруту Ханой-Нью-Дели по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям и 3 рейса в неделю по маршруту Хошимин-Нью-Дели по вторникам, четвергам и субботам.

Увеличение рейсов направлено на удовлетворение растущего спроса на двусторонние пассажирские и грузовые перевозки.

По этому случаю Vietnam Airlines предлагает билеты по льготным ценам на прямые рейсы между Вьетнамом и Индией. Соответственно, стоимость билета туда и обратно составляет минимум 7.113.000 донгов (около 302 долл. США), включая налоги и сборы, при покупке через веб-сайт фирмы, мобильное приложение и билетные кассы или агентов во Вьетнаме; и минимум 23.950 индийских рупий (292 долл. США) при покупке через его билетные кассы и агентов в Индии.

Цены применяются к билетам, приобретенным с настоящего момента по 31 декабря 2023 года, на рейсы, вылетающие в период с 26 марта по 31 декабря 2023 года.

В последние годы Индия стала одним из ведущих торговых партнеров, имеющих тесные и обширные отношения с Вьетнамом, особенно в сфере туризма. Это одна из 10 стран с самым большим объемом поиска по туризму во Вьетнаме.

Vietnam Airlines официально запустила прямой авиамаршрут между Вьетнамом и Индией в июне 2022 года. В ближайшее время планируется открыть новый маршрут в Мумбаи, один из крупнейших экономических, культурных и социальных центров страны Южной Азии.

ВИА/ИЖВ

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