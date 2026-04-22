Vietnam Airlines увеличивает частоту рейсов Ханой – Москва с 1 июля

Самолеты Vietnam Airlines (Фото: ВИА)



С целью удовлетворения растущего спроса на перевозки между Вьетнамом и Россией Vietnam Airlines увеличит частоту выполнения рейсов по маршруту Ханой – Москва с 1 июля. Дополнительные рейсы будут вводиться гибко в зависимости от рыночной ситуации, обеспечивая стабильное авиасообщение Вьетнама с международными рынками.

В частности, частота рейсов на линии Ханой – Москва увеличится с 3 до 4 в неделю. К уже выполняемым рейсам по понедельникам, средам и пятницам добавится ещё один рейс по воскресеньям. Полёты будут осуществляться современными широкофюзеляжными самолётами Boeing 787.

Заместитель генерального директора Vietnam Airlines Нгуен Куанг Чунг отметил: «Авиакомпания продолжит внимательно отслеживать динамику рынка для корректировки эксплуатационных планов на каждом этапе, одновременно обеспечивая абсолютное соблюдение стандартов безопасности полётов.

Гибкая корректировка и увеличение частоты международных рейсов не только способствуют поддержанию эффективности деятельности, но и обеспечивают бесперебойность на ключевых направлениях, особенно на европейском рынке, тем самым усиливая связность Вьетнама с регионом и миром».

Решение об увеличении частоты принимается на фоне заметного восстановления рынка Вьетнам – Россия. В 2025 году количество российских туристов, посетивших Вьетнам, составило около 690 тысяч человек – почти в три раза больше по сравнению с предыдущим годом.

За первые два месяца 2026 года этот показатель достиг примерно 246 тысяч человек, увеличившись втрое в годовом выражении. Общий объём пассажирских перевозок между двумя странами также значительно вырос и превысил допандемийный уровень.

В настоящее время Vietnam Airlines поддерживает сообщение между Вьетнамом и Европой по 11 прямым маршрутам, используя парк широкофюзеляжных самолётов Airbus A350 и Boeing 787.

С 16 июня 2026 года авиакомпания планирует открыть прямой рейс между Ханоем и Амстердамом, расширяя присутствие на рынке Западной Европы.

Увеличение частоты рейсов на маршруте Ханой – Москва вместе с расширением европейской маршрутной сети подтверждает последовательную политику Vietnam Airlines в развитии авиаперевозок.

В качестве национального авиаперевозчика Vietnam Airlines поддерживает ключевые международные маршруты, обеспечивая устойчивое сообщение Вьетнама с миром и тем самым содействуя развитию торговли, туризма и международной интеграции.