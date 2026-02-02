Vietnam Airlines сообщила о рекордной годовой выручке в 2025 году

В период пикового спроса на поездки в конце года перевозчик увеличил частоту рейсов на ключевых международных направлениях. (Фото: предоставлено авиакомпанией

В четвертом квартале 2025 года авиакомпания зафиксировала консолидированную выручку в размере 32,34 трлн донгов (1,3 млрд долл. США), что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Консолидированная прибыль до налогообложения достигла почти 540 млрд донгов.

Положительные результаты были подкреплены высоким коэффициентом загрузки мест и ростом объемов пассажирских и грузовых перевозок, особенно на международных и региональных маршрутах, которые по-прежнему обеспечивали наибольшую долю выручки и прибыли.

В период пикового спроса на поездки в конце года перевозчик увеличил частоту рейсов на ключевых международных направлениях и оптимизировал использование воздушного флота, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны туристических, деловых и торговых перевозок. Четвертый квартал традиционно считается самым загруженным периодом для авиационной отрасли, создавая благоприятные условия для авиакомпаний, как для повышения коэффициента загрузки, так и для контроля операционных затрат.

Помимо повышения операционной эффективности Vietnam Airlines усилила работу по улучшению сервиса, чтобы укрепить конкурентоспособность. Среди новых инициатив, запуск бортового интернета, синхронизация стандартов обслуживания в терминале T3 международного аэропорта Таншоннят, биометрическая регистрация через платформу VNeID, а также расширение и модернизация залов ожидания Lotus в ключевых аэропортах.

Как отметили в авиакомпании, эти улучшения не только повысили комфорт для пассажиров, но и поддержали бизнес-показатели в период пикового сезона поездок.

Благодаря высоким результатам четвертого квартала Vietnam Airlines завершила 2025 год с консолидированной выручкой свыше 21,43 трлн донгов, что примерно на 10% больше по сравнению с предыдущим годом и является самым высоким уровнем за всю историю.

Консолидированная прибыль после налогообложения превысила 7,71 трлн донгов. Из них прибыль после налогообложения, приходящаяся на материнскую компанию, составила 5,51 трлн донгов, увеличившись вдвое в годовом выражении.

Авиакомпания также перечислила в госбюджет 3,29 трлн донгов, что на 5% больше, отражая ее растущую роль в поддержке экономического восстановления и роста Вьетнама.

В 2025 году Vietnam Airlines успешно разместила 897 млн новых акций, увеличив уставный капитал почти до 8,97 трлн донгов. Этот шаг укрепил финансовое положение компании: к концу года как собственный капитал материнской компании, так и консолидированный капитал вновь вышли в положительную зону.

В дальнейшем перевозчик намерен сохранить набранные темпы, реализуя дополнительные меры по повышению операционной эффективности и улучшению финансовых показателей.

В 2026 году Vietnam Airlines планирует перевезти 29,07 млн пассажиров, что на 13,2% больше в годовом выражении, а также увеличить показатель доступных пассажиро-километров примерно на 13%, чтобы воспользоваться продолжающимся ростом авиационного рынка Азиатско-Тихоокеанский регион.

Отмечая укрепление баланса и рост рентабельности, национальный перевозчик заявил, что закладывает основу для устойчивого средне- и долгосрочного развития и движется к цели, стать международной авиакомпанией уровня «пять звезд» к 2030 году.