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Vietnam Airlines планирует перевезти 25,4 миллиона пассажиров в 2025 году

Авиакомпания Vietnam Airlines планирует перевезти 25,4 миллиона пассажиров и 346 000 тонн грузов в 2025 году, что на 11,6% и 11,5% больше, чем в прошлом году, а прогнозируемый консолидированный доход достигнет 116,71 триллиона донгов (4,46 миллиарда долларов США), что на 3,5% больше, чем в 2024 году, сообщили недавно на собрании акционеров авиаперевозчика.

Для достижения этих целей национальный авиаперевозчик предпринял ряд мер по увеличению пропускной способности, повышению эффективности и расширению своего присутствия на рынке. Одним из ключевых направлений стали инвестиции в самолеты нового поколения.

Председатель совета директоров Vietnam Airlines Данг Нгок Хоа заявил, что авиакомпания готовится к реализации проекта стоимостью 92 трлн донгов по приобретению 50 новых узкофюзеляжных самолетов в период с 2030 по 2035 год, призванных повысить топливную эффективность, сократить выбросы и улучшить конкурентные преимущества.

Vietnam Airlines также модернизирует инфраструктуру аэропортов в основных узловых аэропортах, включая аэропорты Лонгтхань и Нойбай, и инвестирует в дополнительные услуги, такие как инжиниринг, кейтеринг и логистика, чтобы укрепить свою цепочку добавленной стоимости.

В этом году авивперевозчик добавил пять международных маршрутов - в Пекин (Китай), Бангкок (Таиланд), Бенгалуру и Хайдарабад (Индия), Пусан (Республика Корея) - и возобновил полеты в Москву (Россия), Бали (Индонезия), Куала-Лумпур (Малайзия) и Гонконг (Китай). Кроме того, в июле будут открыты новые маршруты в Милан (Италия), а в декабре - в Копенгаген (Дания).

Выступая на встрече, генеральный директор Ле Хонг Ха подтвердил стремление Vietnam Airlines стать второй по величине авиакомпанией Юго-Восточной Азии и одним из 10 наиболее предпочтительных перевозчиков в Азии. Авиакомпания намерена сохранить свой 4-звездочный статус Skytrax и стремиться к 5-звездочному рейтингу посредством плана реструктуризации активов, капитала, инвестиций и управления.

Компания продолжает развивать цифровые преобразования, сотрудничая с технологическими фирмами VNPT и FPT для обеспечения Wi-Fi в полете и модернизации ИТ-систем. Система электронной идентификации уже введена в эксплуатацию в рамках национальной программы цифровой трансформации Вьетнама в соответствии с резолюции 57-NQ/TW.

Устойчивое развитие также является одним из основных приоритетов. Вьетнамские авиалинии реализуют дорожную карту в области экологии, социальной политики и управления (ESG), направленную на сокращение выбросов, повышение топливной эффективности и переход на экологичное авиационное топливо. Кроме того, компания инвестирует в развитие персонала, корпоративную культуру и международную практику управления.

Ле Хонг Ха подчеркнул, что Vietnam Airlines останется верной своей роли национального перевозчика, предоставляющего высококачественные услуги, стимулирующего экономический рост и укрепляющего репутацию Вьетнама в мировой авиации.

Акционеры на собрании утвердили аудированные финансовые результаты за 2024 год, которые показали рекордно высокий консолидированный доход в размере 112,78 трлн донгов и прибыль после налогообложения в размере 7,96 трлн донгов. 

Этот год стал поворотным для авиакомпании: было выполнено 139 700 рейсов и перевезено 22,75 млн пассажиров. Выполнение рейсов в срок достигло 85%, а эксплуатационная готовность парка составила 95%. Сеть авиакомпании вернулась к уровню, существовавшему до пандемии, и охватывает 58 международных и 38 внутренних маршрутов в 52 пункта назначения в 18 странах мира.

ИЖВ/ВИА

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