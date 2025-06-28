Vietnam Airlines планирует перевезти 25,4 миллиона пассажиров в 2025 году

Для достижения этих целей национальный авиаперевозчик предпринял ряд мер по увеличению пропускной способности, повышению эффективности и расширению своего присутствия на рынке. Одним из ключевых направлений стали инвестиции в самолеты нового поколения.



Председатель совета директоров Vietnam Airlines Данг Нгок Хоа заявил, что авиакомпания готовится к реализации проекта стоимостью 92 трлн донгов по приобретению 50 новых узкофюзеляжных самолетов в период с 2030 по 2035 год, призванных повысить топливную эффективность, сократить выбросы и улучшить конкурентные преимущества.



Vietnam Airlines также модернизирует инфраструктуру аэропортов в основных узловых аэропортах, включая аэропорты Лонгтхань и Нойбай, и инвестирует в дополнительные услуги, такие как инжиниринг, кейтеринг и логистика, чтобы укрепить свою цепочку добавленной стоимости.



В этом году авивперевозчик добавил пять международных маршрутов - в Пекин (Китай), Бангкок (Таиланд), Бенгалуру и Хайдарабад (Индия), Пусан (Республика Корея) - и возобновил полеты в Москву (Россия), Бали (Индонезия), Куала-Лумпур (Малайзия) и Гонконг (Китай). Кроме того, в июле будут открыты новые маршруты в Милан (Италия), а в декабре - в Копенгаген (Дания).



Выступая на встрече, генеральный директор Ле Хонг Ха подтвердил стремление Vietnam Airlines стать второй по величине авиакомпанией Юго-Восточной Азии и одним из 10 наиболее предпочтительных перевозчиков в Азии. Авиакомпания намерена сохранить свой 4-звездочный статус Skytrax и стремиться к 5-звездочному рейтингу посредством плана реструктуризации активов, капитала, инвестиций и управления.



Компания продолжает развивать цифровые преобразования, сотрудничая с технологическими фирмами VNPT и FPT для обеспечения Wi-Fi в полете и модернизации ИТ-систем. Система электронной идентификации уже введена в эксплуатацию в рамках национальной программы цифровой трансформации Вьетнама в соответствии с резолюции 57-NQ/TW.



Устойчивое развитие также является одним из основных приоритетов. Вьетнамские авиалинии реализуют дорожную карту в области экологии, социальной политики и управления (ESG), направленную на сокращение выбросов, повышение топливной эффективности и переход на экологичное авиационное топливо. Кроме того, компания инвестирует в развитие персонала, корпоративную культуру и международную практику управления.



Ле Хонг Ха подчеркнул, что Vietnam Airlines останется верной своей роли национального перевозчика, предоставляющего высококачественные услуги, стимулирующего экономический рост и укрепляющего репутацию Вьетнама в мировой авиации.

Акционеры на собрании утвердили аудированные финансовые результаты за 2024 год, которые показали рекордно высокий консолидированный доход в размере 112,78 трлн донгов и прибыль после налогообложения в размере 7,96 трлн донгов.



Этот год стал поворотным для авиакомпании: было выполнено 139 700 рейсов и перевезено 22,75 млн пассажиров. Выполнение рейсов в срок достигло 85%, а эксплуатационная готовность парка составила 95%. Сеть авиакомпании вернулась к уровню, существовавшему до пандемии, и охватывает 58 международных и 38 внутренних маршрутов в 52 пункта назначения в 18 странах мира.