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НОВОСТИ

Vietnam Airlines планирует закупить 50 самолетов Boeing 737 MAX

11 сентября в Ханое Vietnam Airlines и Авиастроительная корпорация Boeing подписали меморандум о взаимопонимании по продаже 50 узкофюзеляжных самолетов Boeing 737 MAX стоимостью 10 миллиардов долларов США.
  Фото для иллюстрации. Источнк: Vietnam Airlines  

Мероприятие состоялось в рамках первого государственного визита во Вьетнам президента США Джо Байдена, в рамках которого две страны подняли отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

Г-н Данг Нгок Хоа, председатель совета директоров Vietnam Airlines, информировал, что авиакомпания разрабатывает план развития своего парка самолетов на период 2025-2030 годов с перспективой до 2035 год. Проект пополнения парка узкофюзеляжных самолетов призван служить плану развития и улучшить качество обслуживания Vietnam Airlines на внутренних и азиатских маршрутах.

Г-н Брэд Макмаллен, старший вице-президент, отвечающий за коммерческие самолеты корпорации Boeing, сказал, что Юго-Восточная Азия — один из самых быстрорастущих авиационных рынков в мире, и самолет 737 MAX — это подходящий выбор для потребностей региона.

Vietnam Airlines намерена купить около 60 самолетов к 2030 году и 100 самолетов к 2035 году, включая узкофюзеляжные Boeing 737 MAX. Линейка самолетов Boeing 737 MAX эксплуатируется 70 авиакомпаниями по всему миру в общем счету 1.150 самолетов.

На данный момент парк Vietnam Airlines насчитывает 100 самолетов, из них 65 узкофюзеляжных самолетов. Авиакомпания выполняет более 97 маршрутов в 21 внутренние и 29 международные направления, соединяющие крупные города мира с вьетнамскими.

ВИА/ИЖВ

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