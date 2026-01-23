Vietnam Airlines планирует выполнить более 1 300 ночных рейсов в период Тэта

Расширение программы ночных рейсов Vietnam Airlines осуществляется на фоне того, что вся авиационная отрасль Вьетнама одновременно оптимизирует планы эксплуатации в пиковый период Тэта. По сравнению с предыдущим праздничным сезоном количество ночных рейсов в Тэт 2026 года увеличится на 3% и составит около 16,6% от общего числа рейсов, выполняемых авиакомпанией.

Ночные рейсы с временем вылета после 21:00 и до 5:00 утра сосредоточены на направлениях Ханой/Хошимин – Дананг; Хошимин – Хайфонг/Винь/Тхо-суан; Хошимин – Хюэ/Камрань (добавляемые в пиковый период Тэта), а также Хошимин – Буонметхуот (дополнительно вводимые в период наибольшей нагрузки). На большинстве этих маршрутов будут использоваться самолёты Airbus A321 и Airbus A320neo.

На направлении Хошимин – Ханой авиакомпания дополнительно задействует современные широкофюзеляжные самолёты Airbus A350 и Boeing 787.

В пиковый период частота полётов на каждом маршруте, как ожидается, в среднем увеличится на 1–2 пары рейсов в сутки по сравнению с обычным графиком, что расширит выбор маршрутов для пассажиров и снизит нагрузку на дневные временные слоты.

Заместитель генерального директора Vietnam Airlines Нгуен Куанг Чунг отметил:

«Увеличение количества ночных рейсов является одним из решений по обслуживанию пассажирского спроса в период пиковых нагрузок, а также способствует снижению нагрузки на систему в условиях ограниченной инфраструктуры и дефицита слотов в ряде ключевых аэропортов. В качестве национального авиаперевозчика Vietnam Airlines проактивно увеличивает число ночных рейсов на основных направлениях, обеспечивая удобные и безопасные перелёты в период Тэта и удовлетворяя возросшие потребности населения в поездках во время Лунного Нового года 2026».

Ранее Управление гражданской авиации Вьетнама потребовало от соответствующих подразделений координировать развертывание ночных рейсов в шести аэропортах в период с 1 февраля по 1 марта 2026 года. В частности, были скорректированы и продлены часы эксплуатации в аэропортах Тхо-суан, Донгхой, Чулай, Фукат, Плейку и Туйхоа с целью увеличения пропускной способности для ночных рейсов и обеспечения безопасной и эффективной эксплуатации в пиковый период.

В преддверии Тэта 2026 года, чтобы удовлетворить потребности населения в передвижении, Vietnam Airlines начала раннюю продажу авиабилетов. В общей сложности на всей внутренней и международной маршрутной сети в период с 2 февраля по 3 марта 2026 года в продажу было выставлено более 3,5 млн кресел, что почти на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Параллельно с ранней продажей билетов Vietnam Airlines постоянно увеличивает провозную ёмкость в пиковый период, добавив ещё 60 000 мест за счёт почти 300 дополнительных рейсов, сосредоточенных в период с 9 февраля по 3 марта 2026 года (то есть с 22-го дня последнего месяца по лунному календарю до полнолуния первого месяца нового года). Увеличение провозной ёмкости в основном приходится на маршруты из Хошимина в Ханой, Винь, Хайфонг, Тханьхоа, Дананг, Хюэ, Чулай, Буонметхуот, Плейку, Туйхоа, Куйньон и Фукуок.

Одновременно группа Vietnam Airlines открыла четыре новых маршрута из Хайфонга: Хайфонг – Нячанг, Кантхо, Буонметхуот и Фукуок, что способствует удовлетворению разнообразных транспортных потребностей и снижению нагрузки на основные магистральные маршруты в период Тэта.