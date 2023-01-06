Báo Ảnh Việt Nam

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Vietnam Airlines открыла летную школу “Bay Viet” в Ратьжа

Vietnam Airlines и летная школа “Bay Viet” недавно получили сертификат об утверждении квалифицированных условий для подготовки авиационного персонала 1-го уровня (ATO1) с целью подготовки частных пилотов (PPL) от Управления гражданской авиации Вьетнама.
  С получением ATO1 и открытием летной школы в Ратьжа "Bay Viet" официально стала первой летной школой нашей страны, которая обучает как теории, так и базовой летной практике во Вьетнаме. Фото: CTV/Vietnam+  
При этом Vietnam Airlines и «Bay Viet» официально открыли летную школу в аэропорту Ратьжа – первую подобную школу в провинции Киенжанг и на Юге Вьетнама. По этому случаю Bay Viet приняло первых 12 учащихся курса PPL1.

22 декабря 2022 г. «Bay Viet» официально получила сертификат от Управления гражданской авиации Вьетнама о подготовке авиационного персонала уровня 1 (ATO1) для 4 летных курсов, включая Обучение частного пилота (PPL), курс теории (ATPL), взаимодействие в многопилотном экипаже (MCC) и инструктор по подготовке в области взаимодействия членов летного экипажа или нескольких экипажей (MCCI).

Летная школа «Bay Viet» была основана Vietnam Airlines с 2008г. с участием главных акционеров - ведущих компаний в сфере авиации. Задача «Bay Viet» - подготовка гражданских пилотов во Вьетнаме, подготовка 50-60% квалификационных пилотов для Vietnam Airlines в частности и для авиации Вьетнама в целом.

За период с 2011до 2022 «Bay Viet» в содействии с иностранными партнерами обучали более 1000 пилотов из 10 государств, став крупнейшим поставщиком пилотов для вьетнамской авиации.

ВИА/ИЖВ

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