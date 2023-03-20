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Vietnam Airlines открывает первый регулярный рейс из Пекина за три года

Vietnam Airlines выполнила первый регулярный рейс из Пекина (Китай) в Ханой 19 марта после трехлетней приостановки из-за пандемии COVID-19.
  Самолет Vietnam Airlines. Источник: CTV/Vietnam+  
Vietnam Airlines выполнила первый регулярный рейс из Пекина (Китай) в Ханой 19 марта после трехлетней приостановки из-за пандемии COVID-19.

Рейс VN513 вылетел из китайской столицы в 15:30 (по пекинскому времени) и прибыл в Ханой в 17:55 (по ханойскому времени).

Пассажиров приветствовала церемония, устроенная национальным авиаперевозчиком Вьетнама в пекинском столичном международном аэропорту.

Vietnam Airlines выполняют три рейса туда и обратно в неделю между Ханоем и Пекином и увеличат количество рейсов с середины 2023 года. Также планируется открыть авиамаршрут, соединяющий пекинский международный аэропорт Дасин.

Китай является одним из крупнейших международных рынков для Vietnam Airlines, которая возобновила большинство своих воздушных маршрутов в китайские направления, включая Ханой и Хошимин с Гуанчжоу и Шанхаем, а также Ханой с Пекином.

В ближайшие месяцы перевозчик вновь откроет четыре маршрута, связывающих Дананг с Гуанчжоу, Шанхаем и Чэнду, а также Ханой с Чэнду. Он также расширит использование широкофюзеляжных самолетов Airbus A350 и Boeing 787 на маршрутах в Китай.

Ожидается, что возобновление воздушных маршрутов значительно облегчит постпандемическое восстановление туризма, торговли и инвестиций между Вьетнамом и Китаем, а также поможет Вьетнаму достичь целей в области международного туризма в этом году.

ВИА/ИЖВ

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