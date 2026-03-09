Vietnam Airlines откроет прямой рейс Хошимин – Пхукет с 2 апреля

Самолёт авиакомпании Vietnam Airlines в одном из аэропортов Вьетнама. Фото: Vietnam+

С 2 апреля 2026 года авиакомпания Vietnam Airlines официально запускает прямой рейс между городом Хошимин и Пхукетом (Таиланд), что будет способствовать расширению маршрутной сети в регионе Юго-Восточной Азии и предоставит пассажирам дополнительный выбор.

Согласно плану, рейс Хошимин – Пхукет будет выполняться с частотой 5 рейсов в неделю — по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям — на самолётах Airbus A321.

Рейс VN621 будет вылетать из Хошимина в 16:00 и прибывать в Пхукет в 17:50. В обратном направлении рейс VN620 будет отправляться из Пхукета в 18:45 и приземляться в Хошимине в 20:55.

Генеральный директор Vietnam Airlines Ле Хонг Ха отметил: «Открытие прямого рейса Хошимин – Пхукет является частью стратегии Vietnam Airlines по расширению международной маршрутной сети в регионе Юго-Восточной Азии, а также отвечает растущему спросу на поездки и туризм между Вьетнамом и Таиландом. Мы уверены, что новый маршрут будет способствовать развитию туристических, торговых и деловых связей между двумя направлениями, а также предложит пассажирам удобный выбор с авиасервисом международного пятизвёздочного стандарта».

По случаю открытия нового маршрута Vietnam Airlines запускает специальную программу для пассажиров: стоимость билета туда-обратно в экономическом классе начинается от 4.033.000 донгов, а в бизнес-классе — от 15 182 000 донгов (включая налоги и сборы).

Кроме того, пассажиры получат дополнительное место бесплатного багажа (при соблюдении условий). Для участников программы лояльности «Bông Sen Vàng» Vietnam Airlines также начисляет дополнительные бонусные мили: 1000 миль за каждый сегмент в экономическом классе и 2000 миль — в бизнес-классе при покупке билетов в агентствах или билетных кассах авиакомпании.

Акция действует для билетов, приобретённых до 30 апреля 2026 года, при вылетах в период с 2 апреля по 30 сентября 2026 года. Предложение с дополнительным багажом и бонусными милями распространяется на рейсы с вылетом до 31 мая 2026 года.

Маршрут Хошимин – Пхукет подтверждает усилия Vietnam Airlines по расширению международной маршрутной сети и укреплению транспортной связности Вьетнама с регионом и миром.

В 2025 году авиакомпания возобновила и открыла 14 международных маршрутов, постепенно расширяя связь с крупными экономическими и туристическими центрами. Ранее Vietnam Airlines объявила об открытии прямого рейса Ханой – Амстердам с июня 2026 года, что станет первым прямым авиасообщением между Вьетнамом и Нидерландами.