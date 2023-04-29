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Vietnam Airlines откроет прямой рейс Ханой - Мельбурн с 15 июня

С 15 июня Vietnam Airlines будет выполнять прямые рейсы между Ханоем и Мельбурном, Австралия, на самолетах Airbus A350 с частотой 2 рейса в неделю по четвергам и воскресеньям.
  Фото: ВИА  
Рейс VN779 будет вылетать из Ханоя в 00:05 и приземляться в Мельбурне в 12:30; VN778 будет вылетать из Мельбурна в 15:00 и приземляться в Ханое в 21:35.

По случаю открытия нового рейса до конца 31 декабря 2023 года авиакомпания будет предлагать скидки клиентам, покупающим билеты на сайте авиакомпании, в мобильном приложении, в кассах и у официальных агентов, по цене для билета туда и обратно всего от 645 долларов США (эквивалентно 15.237.000 донгов, включая налоги и сборы).

Кроме того, Vietnam Airlines освобождает от комиссии за изменение маршрута на Ханой-Мельбурн для пассажиров, которые приобрели транзитные билеты Ханой-Хошимин-Мельбурн до 30 апреля 2023 года.

В то же время, с 15 июня 2023 г. по 14 июля 2023 г., пассажиры эконом-класса с гибкими условиями и стандартного эконом-класса на рейсе Ханой-Мельбурн Vietnam Airlines также получат дополнительно одно место бесплатного багажа.

С новым рейсом Ханой - Мельбурн Vietnam Airlines совершает наибольшее количество прямых рейсов с самой высокой частотой между Вьетнамом и Австралией, выполняя 4 прямых рейса из Ханоя и Хошимина в Сидней, Мельбурн с общим количеством полета до 18 полетов в неделю.

В 2019 году Австралия была 12-м по величине авиационным рынком Вьетнама, принимая почти 900.000 пассажиров, из которых Vietnam Airlines перевезла более 400.000.

ВИА/ИЖВ

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