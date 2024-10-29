Vietnam Airlines начала сотрудничать с самыми крупными авиакомпаниями в мире

На церемонии подписания. Фото: ВИA Это событие знаменует собой важный шаг вперед в расширении сети сотрудничества Vietnam Airlines со странами Ближнего Востока, способствуя развитию торговли, туристических связей и экономического развития между Вьетнамом и ОАЭ.

Церемония подписания состоялась в рамках бизнес-круглого стола между Вьетнамом и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), который прошел в Дубае с участием премьер-министра Фам Минь Тьиня.



Согласно меморандуму о взаимопонимании с Etihad Airways, обе стороны будут сотрудничать в сфере пассажирских и грузовых перевозок, способствуя укреплению связей между Вьетнамом и Абу-Даби. Это сотрудничество позволит не только расширить сеть полетов каждой авиакомпании, но и изучить совместные усилия в области программ для часто летающих пассажиров, наземных услуг, технического обслуживания и технической поддержки. Кроме того, Vietnam Airlines и Etihad оценят возможности сотрудничества в области грузоперевозок, маркетинга и коммуникаций; поделиться опытом в области информационных технологий, связанных с цифровой трансформацией, электронной коммерцией, большими данными и кибербезопасностью.



С Emirates авиакомпания Vietnam Airlines намерена расширить сотрудничество на маршрутах, соединяющих Вьетнам и ОАЭ, а также соединить рейсы по транзитным направлениям. Это партнерство будет распространяться на грузовые перевозки, техническую поддержку, обслуживание и обучение персонала, обеспечивая обеим авиакомпаниям выгоду от совместного использования знаний и ресурсов.



Это сотрудничество призвано использовать сильные стороны каждой авиакомпании, улучшить качество транспортных услуг и повысить операционную эффективность. Оно направлено на развитие торговли между Вьетнамом и ОАЭ, открывая новые возможности роста в авиации и смежных отраслях для обеих стран.



Emirates была основана в 1985 году со штаб-квартирой в Дубае. Etihad Airways была основана в 2003 году со штаб-квартирой в Абу-Даби. Эти престижные международные авиакомпании отличаются высоким качеством услуг и обширной международной сетью рейсов. Авиакомпания Vietnam Airlines, основанная в 1993 году, располагает парком из 100 самолетов и выполняет около 100 глобальных и внутренних маршрутов, соединяясь с 1150 пунктами назначения по всему миру. Авиакомпания известна своими услугами мирового класса, пронизанными вьетнамской культурной самобытностью, и была названа «5-звездочной глобальной авиакомпанией» Ассоциацией пассажирских авиаперевозок (APEX).



