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Vietnam Airlines и Sun Group продвигают вьетнамский туризм в Республике Корея
Это третий год, когда национальная авиакомпания Vietnam Airlines сотрудничает с группой «Sun Group» в организации мероприятия по продвижению туризма Вьетнама в Южной Корее.
На мероприятии присутствовали посол Вьетнама в Южной Корее Ву Хо, представители туристических компаний, партнеров, агентств авиакомпании «Vietnam Airlines» и группы «Sun Group».
Мероприятие нацелено на популяризацию среди партнеров вышеуказанных предприятий информации об специальных услугах, ориентированных на южнокорейских клиентов.
Организаторы мероприятия также хотели бы, чтобы через него найти новые партнеры для продвижения продажи авиабилетов, создания более уникальных и креативных туристических продуктов с целью развития конкурентных преимуществ, привлечения большего количества туристов и лучшего удовлетворения потребностей южнокорейских клиентов.
Нгуен Хи Дык, глава филиала Vietnam Airlines в РК, отметил, что число корейских туристов во Вьетнаме активно растет. В первом квартале 2024 года их число выросло на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило около 1,2 миллиона человек. В частности, национальный авиаперевозчик отмечает значительный рост числа пассажиров бизнес-класса, что свидетельствует о тенденции, согласно которой все больше корейцев хотят испытать высокое качество обслуживания в сфере туризма и авиации и готовы платить высокую цену за комфортное путешествие.
По его словам, видя эту тенденцию, Vietnam Airlines представляет высококачественные продукты корейским клиентам и партнерам для совместного развития рынка и увеличения количества туристов из РК во Вьетнам.
На мероприятии Vietnam Airlines и Sun Group представили партнерам специальные услуги, ориентированные на корейских клиентов. Они также ищут партнеров для развития сотрудничества по продвижению продаж билетов, созданию более уникальных и креативных туристических и курортных продуктов для продвижения конкурентных преимуществ и привлечения большего количества корейских туристов.
Между тем, в первом квартале 2024 года в РК отправилось почти 120 000 вьетнамских туристов, что на 38,9% больше, чем в прошлом году, и на 8,5% больше, чем за тот же период 2019 года до вспышки пандемии COVID-19. В прошлом году РК привлекла более 420 000 вьетнамских туристов, что сделало Вьетнам крупнейшим туристическим источником РК в Юго-Восточной Азии и 5-м по величине источником туристов в РК во всем мире. В отличие от этого, РК остается крупнейшим туристическим рынком для Вьетнама, который в прошлом году принял около 3,6 миллионов корейских туристов.
Vietnam Airlines возобновили все свои рейсы в РК в конце 2022 года. В настоящее время она выполняет 112 рейсов между двумя странами еженедельно.