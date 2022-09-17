Vietnam Airlines и China Southern Airlines заключили всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве

Самолет Vietnam Airlines. Источник: ВИА

Vietnam Airlines и China Southern Airlines подписали соглашение о всестороннем сотрудничестве во всех областях, включая торговлю, услуги и технологии, чтобы улучшить впечатления от полетов и принести исключительную пользу своим пассажирам.

В соответствии с соглашением, вступившим в силу в сентябре, перевозчики договорились отдавать приоритет продуктам и услугам друг друга и объединяться для превращения своих основных аэропортов в крупные авиатранспортные узлы в регионе.

Хан Вэньшэн, президент и главный исполнительный директор China Southern Airlines, заявил, что всестороннее сотрудничество будет способствовать обмену между Китаем и странами Юго-Восточной Азии и в рамках Всестороннего регионального экономического партнерства (RCEP), а также предоставит пассажирам со всего мира более широкие возможности и превосходный опыт путешествий.

Поддерживая это мнение, генеральный директор Vietnam Airlines Ле Хонг Ха сказал, что эти связи добавят больше преимуществ пассажирам и будут способствовать укреплению вьетнамско-китайских экономических, культурных и социальных отношений.

14 сентября обе стороны провели свою первую встречу, чтобы конкретизировать содержание, согласованное в сделке.

China Southern Airlines, основанная в 1995 году, является крупнейшим перевозчиком в Китае, эксплуатирующим самый большой современный парк самолетов, имеющим самую широкую сеть маршрутов и перевозящим наибольшее количество пассажиров.



