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НОВОСТИ

Vietnam Airlines запустит онлайн-регистрацию в аэропортах Сиднея и Мельбурна

C 1 августа Vietnam Airlines запустит онлайн-регистрацию для пассажиров, вылетающих из аэропортов Сиднея и Мельбурна в Австралии.
  C 1 августа Vietnam Airlines запустит онлайн-регистрацию для пассажиров, вылетающих из аэропортов Сиднея и Мельбурна в Австралии. Фото: ВИА  

C 1 августа Vietnam Airlines запустит онлайн-регистрацию для пассажиров, вылетающих из аэропортов Сиднея и Мельбурна в Австралии.

Чтобы обеспечить соответствие национальным рекомендациям Австралии, пассажиры, успешно прошедшие онлайн-регистрацию с зарегистрированным багажом или без него, по-прежнему должны подойти к стойке онлайн-регистрации, чтобы проверить свой посадочный талон и документы, удостоверяющие личность.

Этот шаг увеличит количество аэропортов с онлайн-регистрацией Vietnam Airlines до 46, в том числе 30 международных, таких как лондонский Хитроу (Англия), Франкфурт (Германия), Москва, Россия, и Токио Нарита, Токио Ханеда, Осака Кансай, Нагоя, Фукуока (Япония).

Национальная авиакомпания стремится предоставлять услуги онлайн-регистрации во всех внутренних аэропортах, куда она выполняет рейсы в/из, в рамках усилий по продвижению себя в качестве цифровой авиакомпании и повышения качества обслуживания и удобства клиентов.

Чтобы сэкономить время и избежать очередей в аэропортах, пассажиры, летающие рейсами Vietnam Airlines, могут зарегистрироваться на рейс с помощью веб-сайта перевозчика (www.vietnamairlines.com) или мобильного приложения за 1–24 часа до времени вылета по расписанию.


ВИА

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