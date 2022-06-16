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НОВОСТИ

Vietnam Airlines запускают прямой рейс в Индию

Национальная авиакомпания Vietnam Airlines 15 июня официально открыла прямой рейс между Вьетнамом и Индией, при этом ее первый рейс вылетел из Ханоя и приземлился в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Нью-Дели в 14:45 (по местному времени).
  Министр иностранных дел Буй Тхань Шон разрезает символическую ленту, чтобы открыть прямой маршрут между Ханоем и Нью-Дели. Фото: ВИА  

Национальная авиакомпания Vietnam Airlines 15 июня официально открыла прямой рейс между Вьетнамом и Индией, при этом ее первый рейс вылетел из Ханоя и приземлился в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Нью-Дели в 14:45 (по местному времени).

Каждую неделю его рейсы между Ханоем и Нью-Дели запланированы на понедельник, среду и пятницу, а между Хошимином и столицей Индии — на четверг и субботу.

С момента установления дипломатических отношений в 1972 году, стратегического партнерства в 2007 году и всеобъемлющего стратегического партнерства в 2016 году двусторонняя торговля Вьетнама и Индии росла в среднем на 20% в год.

До пандемии COVID-19 общее количество посетителей между Индией и Вьетнамом в 2019 году достигло 319.000 человек, что на 35% больше, чем в прошлом году. Большинство вьетнамских туристов посетили Нью-Дели.

 

ВИА

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