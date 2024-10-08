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Vietnam Airlines запускает прямой рейс в Мюнхен

Национальный авиаперевозчик Vietnam Airlines (VNA) 5 октября официально запустил свой первый и единственный прямой рейс между Вьетнамом и Мюнхеном, столицей федеральной земли Бавария.

Первый рейс, VN 35, вылетел из международного аэропорта Нойбай в Ханое в 00:05.

Вслед за первым рейсом Vietnam Airlines планирует расширить свои услуги, запустив 7 октября рейс из Хошимина в Мюнхен, который будет выполнять авиакомпания Vietnam Airlines.

Этот рейс, выполняемый два раза в неделю на современном широкофюзеляжном самолете Boeing 787, будет выполняться из Ханоя в Мюнхен по пятницам и воскресеньям, а также из Мюнхена в Ханой по понедельникам и субботам.

Рейсы по маршруту город Хошимин - Мюнхен будут выполняться из города Хошимин по понедельникам, а из Мюнхена - по вторникам. С декабря 2024 года будет введена дополнительная частота полетов: рейсы будут вылетать из города по средам и четвергам соответственно.

Мюнхен - важный экономический, туристический и транспортный центр Германии. Этот город также славится своим архитектурным великолепием, богатой историей и культурным наследием. Мюнхен также известен Октоберфестом - самым знаменитым пивным фестивалем в мире, который проводится каждый октябрь.

 

ИЖВ/ВИА

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