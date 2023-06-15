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Vietnam Airlines запускает прямой маршрут Ханой-Мельбурн

Национальный авиаперевозчик Vietnam Airlines 15 июня официально запустил прямой маршрут между Ханоем и австралийским Мельбурном с двумя рейсами туда и обратно в неделю по четвергам и воскресеньям.
  Самолет Vietnam Airlines. Фото: Vietnam Airlines  
Национальный авиаперевозчик Vietnam Airlines 15 июня официально запустил прямой маршрут между Ханоем и австралийским Мельбурном с двумя рейсами туда и обратно в неделю по четвергам и воскресеньям.

Соответственно, первый рейс вылетел из Ханоя ранним утром и прибыл в Мельбурн во второй половине дня, через девять часов. Затем самолет вернулся из второго по величине города Австралии в 15:00 по мельбурнскому времени и приземлится в столице Вьетнама в 19:35 по вьетнамскому времени того же дня.

Заместитель посла Вьетнама в Австралии Чан Ле Фыонг выразил выразил свою радость по поводу открытия прямого воздушного маршрута, считая его значительным событием в 2023 году, когда две страны будут отмечать 50-ю годовщину установления дипломатических отношений.

В контексте растущего спроса на поездки между двумя сторонами открытие маршрута Ханой - Мельбурн помогает еще больше облегчить поездки между двумя городами в частности и двумя странами в целом, способствуя развитию двусторонних обменов и сотрудничества.

Нгуен Хыу Тунг, главный представитель Vietnam Airlines в Австралии, сообщил, что в ноябре авиакомпания увеличит частоту рейсов до трех в неделю и рассматривает возможность открытия новых маршрутов в Перт штата Западная Австралия и Дарвин Северной территории, а также маршрута из Хошимина в Брисбен штата Квинсленд.

С открытием нового маршрута авиакомпания Vietnam Airlines осуществляет самое большое количество прямых авиаперевозок с самой высокой частотой между Вьетнамом и Австралией - четыре маршрута с 18 рейсами в неделю, соединяющие Ханой и Хошимин с Сиднеем и Мельбурном.

В 2019 году, до начала пандемии COVID-19, Австралия была 12-м крупнейшим авиационным рынком Вьетнама с почти 900 000 пассажиров, более 400 000 из которых были обслужены Vietnam Airlines.

В прошлом году, хотя некоторые региональные и международные рынки еще не полностью восстановились, Австралия занимала восьмое место среди источников международных авиапассажиров Вьетнама.

Сейчас эта страна находится на четвертом месте среди самых важных рынков Vietnam Airlines, по данным перевозчика.

ВИА/ИЖВ

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