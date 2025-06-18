Vietnam Airlines запускает первый прямой маршрут Вьетнам-Дания

Первый и единственный на данный момент прямой рейс, соединяющий две страны, будет выполняться три раза в неделю на современном широкофюзеляжном самолете Boeing 787-9 Dreamliner.



Рейсы из города Хошимин запланированы на 22:45 по понедельникам, средам и пятницам, а обратные рейсы из Копенгагена будут отправляться в 10:50 по вторникам, четвергам и субботам.

Данг Ань Туан, заместитель генерального директора Vietnam Airlines, заявил, что новый авиамаршрут дает перевозчику возможность расширить глобальные связи.



Копенгаген является ключевым экономическим, культурным и зеленым технологическим центром региона, а также крупнейшими авиационными воротами Северной Европы, предлагая удобные стыковки с соседними странами, такими как Швеция, Норвегия и Финляндия, через свою хорошо интегрированную транзитную систему.

В 2025 году Vietnam Airlines планирует открыть или возобновить 15 международных маршрутов на основные рынки, включая Италию, Россию, Китай, ОАЭ, Японию, Республику Корея и Индию. Эти маршруты направлены не только на укрепление экономических и туристических связей, но и на продвижение имиджа Вьетнама за рубежом, поддерживая национальную цель по приему 22 - 23 миллионов иностранных посетителей в этом году.