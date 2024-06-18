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Vietnam Airlines запускает маршрут между Вьетнамом и Филиппинами
Национальный авиаперевозчик будет выполнять семь рейсов в неделю между двумя странами Юго-Восточной Азии: четыре по маршруту г.Хошимин-Манила и остальные по маршруту Ханой-Манила.
Vietnam Airlines рассматривает Филиппины как перспективный рынок и нацелена на обслуживание туристов, деловых путешественников, сообщества из почти 30 000 вьетнамцев, проживающих на Филиппинах, и около 7 000 филиппинцев, живущих во Вьетнаме.
В последние годы Вьетнам стал привлекательным для филиппинских туристов благодаря своей географической близости, доступной стоимости поездки и богатому культурному наследию. Филиппины, тем временем, также являются идеальным направлением для вьетнамских путешественников.
Поскольку стратегическое партнерство между двумя странами укрепляется, запуск прямых рейсов Vietnam Airlines, как ожидается, откроет многочисленные возможности для туризма, торговли, социально-экономического и культурного развития сторон.