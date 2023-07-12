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НОВОСТИ

Vietnam Airlines доставляет свежее личи в 7 стран Европы и Азии

Объем экспорта свежего личи, перевезенного рейсами Vietnam Airlines в мае, июне и начале июля, увеличился на 200% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  Вьетнамский личи. Фото: ВИА  
Объем экспорта свежего личи, перевезенного рейсами Vietnam Airlines в мае, июне и начале июля, увеличился на 200% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Авиакомпания сообщила, что за указанный период она перевезла почти 90 тонн фруктов в Великобританию, Францию, Германию, Японию, Малайзию, Лаос и Камбоджу.

Для внутреннего рынка перевозчик под национальным флагом также перевез почти 1300 тонн.

Результаты были достигнуты благодаря эффективной координации между фермерами, экспортерами и системой воздушной логистики Vietnam Airlines.

В ближайшее время перевозчик продолжит координацию с местными органами власти и предприятиями, чтобы вывести вьетнамскую сельскохозяйственную продукцию и бренды на международный рынок, говорится в сообщении.

ВИА/ИЖВ

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