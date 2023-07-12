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Vietnam Airlines доставляет свежее личи в 7 стран Европы и Азии
Авиакомпания сообщила, что за указанный период она перевезла почти 90 тонн фруктов в Великобританию, Францию, Германию, Японию, Малайзию, Лаос и Камбоджу.
Для внутреннего рынка перевозчик под национальным флагом также перевез почти 1300 тонн.
Результаты были достигнуты благодаря эффективной координации между фермерами, экспортерами и системой воздушной логистики Vietnam Airlines.
В ближайшее время перевозчик продолжит координацию с местными органами власти и предприятиями, чтобы вывести вьетнамскую сельскохозяйственную продукцию и бренды на международный рынок, говорится в сообщении.