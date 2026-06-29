НОВОСТИ
Vietnam Airlines выполнила специальный рейс с спасательными группами и гуманитарными грузами в Венесуэлу
На борту находятся 124 сотрудника Министерства национальной обороны и Министерства общественной безопасности, а также 10 поисково-спасательных собак и около 25 тонн гуманитарных грузов, специализированного оборудования и спасательного снаряжения для поддержки операций по оказанию помощи в районах, пострадавших от землетрясений.
Для своевременного развертывания миссии Vietnam Airlines мобилизовала значительные ресурсы, включая персонал наземного обслуживания и специально сформированный лётный экипаж из 23 человек. Национальный авиаперевозчик также в сжатые сроки завершил логистическую подготовку и процедуры получения разрешений на полёт, чтобы выполнить срочные требования миссии.
Представитель Vietnam Airlines заявил, что каждый специальный рейс демонстрирует организационные возможности перевозчика, чувство ответственности и приверженность служению стране и народу, а также его готовность выполнять международные миссии как в обычных, так и в чрезвычайных обстоятельствах.
Авиакомпания отметила, что выделение воздушного судна и операционных ресурсов для выполнения специальной миссии может повлиять на расписание некоторых регулярных маршрутов в ближайшие дни, что потенциально может привести к корректировке времени рейсов или замене воздушных судов. Она обязалась своевременно предоставлять пассажирам обновлённую информацию и необходимую поддержку, обеспечить защиту всех прав и интересов клиентов в соответствии с действующими правилами, а также свести к минимуму возможные неудобства, вызванные операционными изменениями.
Ранее перевозчик выполнял ряд важных гуманитарных и эвакуационных миссий. В частности, в 2025 году он доставил гуманитарные грузы в Мьянму и возвратил на родину вьетнамских спасателей после завершения ими операций по ликвидации последствий землетрясения в этой стране. Среди предыдущих миссий – эвакуационные рейсы для граждан Вьетнама из Украины в 2022 году, перевозка вьетнамских работников из Ливии в 2011 и 2014 годах, а также помощь в эвакуации и поддержка вьетнамских граждан в Японии после разрушительного землетрясения и цунами 2011 года.