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Vietnam Airlines выполнила специальный рейс с спасательными группами и гуманитарными грузами в Венесуэлу

29 июня Vietnam Airlines выполнила специальный рейс в Венесуэлу, доставивший поисково-спасательные и гуманитарные подразделения, а также оборудование и гуманитарные грузы для оказания помощи в восстановлении после недавних разрушительных землетрясений в этой южноамериканской стране.
  Самолёт авиакомпании Vietnam Airlines. Иллюстративное фото: ВИА  
Рейс VN66 на самолёте Airbus A350 вылетел из международного аэропорта Нойбай в Ханое в 00:45 29 июня. После технической посадки в аэропорту Париж - Шарль-де-Голль во Франции самолёт продолжит путь и, как ожидается, прибудет в международный аэропорт имени Симона Боливара в Каракасе, Венесуэла, в 12:10 по местному времени в тот же день.

На борту находятся 124 сотрудника Министерства национальной обороны и Министерства общественной безопасности, а также 10 поисково-спасательных собак и около 25 тонн гуманитарных грузов, специализированного оборудования и спасательного снаряжения для поддержки операций по оказанию помощи в районах, пострадавших от землетрясений.

Для своевременного развертывания миссии Vietnam Airlines мобилизовала значительные ресурсы, включая персонал наземного обслуживания и специально сформированный лётный экипаж из 23 человек. Национальный авиаперевозчик также в сжатые сроки завершил логистическую подготовку и процедуры получения разрешений на полёт, чтобы выполнить срочные требования миссии.

Представитель Vietnam Airlines заявил, что каждый специальный рейс демонстрирует организационные возможности перевозчика, чувство ответственности и приверженность служению стране и народу, а также его готовность выполнять международные миссии как в обычных, так и в чрезвычайных обстоятельствах.

Авиакомпания отметила, что выделение воздушного судна и операционных ресурсов для выполнения специальной миссии может повлиять на расписание некоторых регулярных маршрутов в ближайшие дни, что потенциально может привести к корректировке времени рейсов или замене воздушных судов. Она обязалась своевременно предоставлять пассажирам обновлённую информацию и необходимую поддержку, обеспечить защиту всех прав и интересов клиентов в соответствии с действующими правилами, а также свести к минимуму возможные неудобства, вызванные операционными изменениями.

Ранее перевозчик выполнял ряд важных гуманитарных и эвакуационных миссий. В частности, в 2025 году он доставил гуманитарные грузы в Мьянму и возвратил на родину вьетнамских спасателей после завершения ими операций по ликвидации последствий землетрясения в этой стране. Среди предыдущих миссий – эвакуационные рейсы для граждан Вьетнама из Украины в 2022 году, перевозка вьетнамских работников из Ливии в 2011 и 2014 годах, а также помощь в эвакуации и поддержка вьетнамских граждан в Японии после разрушительного землетрясения и цунами 2011 года.

ИЖВ/ВИА

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