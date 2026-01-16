Рейтинг, составленный на основе мониторинга и оценки 320 авиакомпаний по всему миру, отражает соответствие международным стандартам безопасности и подчёркивает последовательные улучшения, достигнутые Vietnam Airlines в последние годы.

Vietnam Airlines вошла в число 25 самых безопасных авиакомпаний полного сервиса в мире.



AirlineRatings считается одним из наиболее авторитетных мировых источников в сфере оценки безопасности и качества авиационных перевозок и широко используется как авиакомпаниями, так и регулирующими органами.

В рейтинге 2026 года Vietnam Airlines соседствует с ведущими мировыми авиаперевозчиками, такими как Emirates, Etihad Airways, Singapore Airlines и All Nippon Airways, что свидетельствует о росте её международного авторитета.

Оценка AirlineRatings основана на наборе строгих и последовательно применяемых критериев, включая количество инцидентов на рейс, возраст авиапарка, историю серьёзных происшествий, программы подготовки пилотов и результаты независимых аудитов безопасности. В этом году особое внимание было уделено предотвращению турбулентности, которая остаётся основной причиной травм пассажиров на борту самолётов во всём мире.

Для снижения данного риска Vietnam Airlines внедрила передовое программное обеспечение для отображения, прогнозирования и оценки погодных условий, интегрирующее множество метеорологических факторов с данными, привязанными к особенностям рельефа. Эта система обеспечивает более точное оперативное планирование и раннее предупреждение пилотов, помогая минимизировать воздействие турбулентности и повысить безопасность пассажиров.

По данным AirlineRatings, повышение позиции Vietnam Airlines в рейтинге отражает всесторонний и устойчивый прогресс, а не достижения в каком-то одном направлении. Он включает качество авиапарка, системы управления безопасностью полётов, результаты отраслевых аудитов, крайне низкий уровень инцидентов и стабильные эксплуатационные показатели. Организация также отметила улучшения в системе надзора за авиационной безопасностью во Вьетнаме в целом, что нашло отражение в оценках Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и приносит пользу не только национальным перевозчикам, но и международным авиакомпаниям, выполняющим рейсы в страну и из неё.

Представитель Vietnam Airlines отметил, что формирование и поддержание высокой культуры безопасности остаётся краеугольным камнем долгосрочного развития авиакомпании. Перевозчик регулярно проводит совещания по оценке рисков, продолжает инвестировать в технологии, усиливает подготовку персонала и совершенствует операционные процедуры в соответствии с международными стандартами.

Vietnam Airlines стала первой авиакомпанией во Вьетнаме, получившей сертификат IATA Operational Safety Audit (IOSA), и непрерывно подтверждает его с 2006 года. Система управления безопасностью полётов (SMS), созданная в 2007 году, соответствует самым высоким международным стандартам и была признана Администрацией гражданской авиации Вьетнама эталоном для других отечественных авиационных подразделений.

В 2023 году IATA выбрала Vietnam Airlines в качестве принимающей стороны Всемирной конференции по безопасности и эксплуатации полётов, что стало дополнительным подтверждением авторитета и влияния национального авиаперевозчика в мировой авиационной отрасли.

Сохраняя позиции в числе самых безопасных авиакомпаний полного сервиса в мире в 2026 году, Vietnam Airlines продолжает демонстрировать международную конкурентоспособность вьетнамской авиации, укрепляя имидж страны как безопасного, надёжного и хорошо интегрированного направления.