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НОВОСТИ

Vietnam Airlines возобновляют работу, увеличивая частоту нескольких рейсов в сентябре

Национальный авиаперевозчик Vietnam Airlines возобновит полеты, соединяющие центральный город Дананг с малайзийским Куала-Лумпуром и таиландским Бангкоком с 1 и 15 сентября соответственно, сообщил перевозчик.

Национальный авиаперевозчик Vietnam Airlines возобновит полеты, соединяющие центральный город Дананг с малайзийским Куала-Лумпуром и таиландским Бангкоком с 1 и 15 сентября соответственно, сообщил перевозчик.

Соответственно, на маршруте Дананг - Куала-Лумпур будет выполняться 4 рейса в неделю, при этом самолеты будут отправляться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, а самолеты, летающие из Дананга в столицу Таиланда, будут отправляться ежедневно каждый день.

С 15 сентября авиакомпания также увеличит частоту рейсов, связывающих Ханой и Хошимин с корейским Сеулом.

После этого переезда будет выполняться 10 рейсов в неделю по маршруту Ханой-Сеул и 11 по маршруту Хошимин-Сеул.

По этому случаю Vietnam Airlines также предлагают рекламные билеты на эти рейсы.

ВИА

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