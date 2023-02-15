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НОВОСТИ

Vietnam Airlines возобновляет рейс Ханой - Куала-Лумпур

Vietnam Airlines официально возобновила маршрут Ханой — Куала-Лумпур, совершая четыре рейса в неделю по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.
  Фото: VNA  
По этому случаю национальный авиаперевозчик запустил акцию с дешевыми билетами стоимостью всего от 4.644.000 донгов (197 долларов США) за две стороны (включая налоги и сборы) по этому маршруту.

Акция действует до 26 марта 2023 года. Пассажиры могут приобрести билеты на сайте авиакомпании, в мобильном приложении, в официальных билетных кассах и у агентов Vietnam Airlines.

В настоящее время авиакомпания выполняет 11 рейсов в неделю по маршруту Хошимин — Куала-Лумпур. Восстановление маршрута из Ханоя в Куала-Лумпур полностью возобновляет авиасообщение между Вьетнамом и Малайзией.

Пассажирам, прибывающим в Малайзию, больше не нужно предъявлять справку о прививках или справку о тесте на COVID-19.

В 2019 году, до начала пандемии COVID-19, Vietnam Airlines обслужила более 220.000 пассажиров на маршруте Вьетнама - Малайзии.

С момента, когда Вьетнам вновь открыл свою границу, Vietnam Airlines возобновила большинство своих международных маршрутов, выполняя более 600 рейсов в неделю, что эквивалентно 70% допандемического уровня.

ВИА/ИЖВ

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