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Vietnam Airlines возобновляет рейс Ханой - Куала-Лумпур
Акция действует до 26 марта 2023 года. Пассажиры могут приобрести билеты на сайте авиакомпании, в мобильном приложении, в официальных билетных кассах и у агентов Vietnam Airlines.
В настоящее время авиакомпания выполняет 11 рейсов в неделю по маршруту Хошимин — Куала-Лумпур. Восстановление маршрута из Ханоя в Куала-Лумпур полностью возобновляет авиасообщение между Вьетнамом и Малайзией.
Пассажирам, прибывающим в Малайзию, больше не нужно предъявлять справку о прививках или справку о тесте на COVID-19.
В 2019 году, до начала пандемии COVID-19, Vietnam Airlines обслужила более 220.000 пассажиров на маршруте Вьетнама - Малайзии.
С момента, когда Вьетнам вновь открыл свою границу, Vietnam Airlines возобновила большинство своих международных маршрутов, выполняя более 600 рейсов в неделю, что эквивалентно 70% допандемического уровня.