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Vietnam Airlines возобновляет регулярные рейсы в Китай
В контексте того, что Китай реализовал меры по смягчению политики по профилактике и борьбе с пандемией COVID-19, Vietnam Airlines официально возобновляет некоторые рейсы между Вьетнамом и Китаем для удовлетворения потребностей клиентов. Рейс VN 502, который вылетел из Хошимина в Гуанчжоу в 09:55 9 декабря 2022 года, стал первым регулярным коммерческим полетом между Вьетнамом и Китаем после 3 года прекращения полетов из-за вспышки пандемии.
На первом этапе, Vietnam Airlines вновь откроет 3 маршрута в Китай, в том числе Хошимин–Гуанчжоу с 9 декабря, вылет будет по пятницам; Ханой–Шанхай с 12 декабря с частотой 2 рейса в неделю по понедельникам и пятницам; Хошимин–Шанхай с 14 декабря, вылет по средам.
Наряду с возобновлением регулярных рейсов в Китай, Vietnam Airlines также восстановил почти все международные направления, доведя общее количество международных рейсов до более 600 в неделю, что эквивалентно 70% от частоты полета до эпидемии.
Что касается иммиграционных процедур, пассажирам необходимо изучить правила, официально публикуемые посольством Китая, чтобы обеспечить необходимые документы и процедуры: ПЦР-тест за 48 часов до полета, получение кода здоровья, ношение маски N95, карантин согласно распоряжению властей.
Пассажиры могут купить билеты на веб-сайте, в приложении, билетных офисах и у официальных агентов Vietnam Airlines во всей стране.