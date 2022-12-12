Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Vietnam Airlines возобновлет рейс Гонконг-Ханой спустя почти 3 года

Рейс VN 593 Vietnam Airlines вылетел из Гонконга (Китай) в Ханой днем 11 декабря, став первым регулярным рейсом между двумя сторонами после почти трехлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19. Рейс VN 593 Vietnam Airlines вылетел из Гонконга (Китай) в Ханой днем 11 декабря, став первым регулярным рейсом между двумя сторонами после почти трехлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19.

Первоначально национальный авиаперевозчик возобновит выполнение маршрута с частотой трех рейсов туда и обратно в неделю по понедельникам, средам и воскресеньям.

Vietnam Airlines - первый вьетнамский перевозчик, возобновивший регулярные коммерческие рейсы в Гонконг.

Нго Чи Хунг, глава филиала авиакомпании в Гонконге, заявил, что рассмотрит вопрос об увеличении частоты рейсов, когда политика Гонконга по предотвращению и контролю пандемии будет еще более ослаблена.

Обратные рейсы Vietnam Airlines между Гонконгом и Ханоем были приостановлены с 6 февраля 2020 года из-за строгой политики Гонконга по предотвращению и контролю COVID-19.

В марте этого года перевозчик возобновил полеты из Гонконга в Хошимин, а в конце ноября увеличил частоту рейсов.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь встретился с соотечественниками в Нидерландах

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь встретился с соотечественниками в Нидерландах

Премьер-министр Фам Минь Тинь выразил пожелание, чтобы вьетнамская диаспора в Нидерландах непрерывно развивалась, строго выполняла свои гражданские обязанности в стране их пребывания, проявляла солидарность, была образцовой общиной и гордостью страны.
ПОДРОБНЕЕ

Top