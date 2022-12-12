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Vietnam Airlines возобновлет рейс Гонконг-Ханой спустя почти 3 года
Первоначально национальный авиаперевозчик возобновит выполнение маршрута с частотой трех рейсов туда и обратно в неделю по понедельникам, средам и воскресеньям.
Vietnam Airlines - первый вьетнамский перевозчик, возобновивший регулярные коммерческие рейсы в Гонконг.
Нго Чи Хунг, глава филиала авиакомпании в Гонконге, заявил, что рассмотрит вопрос об увеличении частоты рейсов, когда политика Гонконга по предотвращению и контролю пандемии будет еще более ослаблена.
Обратные рейсы Vietnam Airlines между Гонконгом и Ханоем были приостановлены с 6 февраля 2020 года из-за строгой политики Гонконга по предотвращению и контролю COVID-19.
В марте этого года перевозчик возобновил полеты из Гонконга в Хошимин, а в конце ноября увеличил частоту рейсов.