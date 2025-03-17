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Vietnam Airlines возобновит прямые рейсы Ханой-Москва с 8 мая

Авиакомпания Vietnam Airlines собирается возобновить прямые рейсы Ханой-Москва 8 мая после трехлетнего перерыва, что позволит укрепить авиасообщение и стимулировать развитие туризма и торговли между Вьетнамом и Россией. На начальном этапе национальный авиаперевозчик будет выполнять два рейса в неделю по вторникам и четвергам на широкофюзеляжных самолетах Boeing 787. С июля 2026 года частота будет увеличена до трех рейсов в неделю, чтобы удовлетворить растущий спрос.

В честь возобновления работы Vietnam Airlines предлагает специальные предложения, стоимость перелета в оба конца которых начинается от 16 419 000 донгов (более 643 долларов США). Пассажиры также могут воспользоваться скидкой в размере 50% на первое место в багаже, оплаченное заранее, и скидкой в размере 30% на оплату за выбор места. Данные акции распространяются на рейсы, вылетающие в период с 8 по 31 мая 2025 года, и доступны через веб-сайт авиакомпании, мобильное приложение, билетные кассы и официальных агентов.

Россия остается ключевым рынком для туризма и торговли Вьетнама. В 2024 году пассажиропоток между двумя странами превысил 220 000 человек, что более чем в два раза больше, чем в 2023 году, но все еще составляет лишь 26 % от уровня, существовавшего до пандемии в 2019 году.

Возобновление прямого маршрута Ханой-Москва обеспечивает путешественникам бесперебойное и высококачественное обслуживание, укрепляя двустороннее сотрудничество в области торговли, инвестиций и культурного обмена.

В рамках стратегии расширения авиакомпания Vietnam Airlines планирует запустить и восстановить 15 международных маршрутов в 2025 году, соединяющих Вьетнам с такими ключевыми направлениями, как Италия, Россия, Дания, Китай, Индия, Япония, Республика Корея и ОАЭ.

ВИА/ИЖВ

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