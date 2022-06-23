Báo Ảnh Việt Nam

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Vietnam Airlines возвращается в лондонский аэропорт Хитроу

22 июня Национальная авиакомпания Вьетнама Vietnam Airlines возобновила полеты в лондонский аэропорт Хитроу (LHR).
  Пилоты и бортпроводники рейса VN56 перед вылетом. Фото: ВИА  

22 июня авиакомпания Vietnam Airlines возобновила рейсы в Лондон, которые обслуживаются в терминале Т4 лондонского аэропорта Хитроу (LHR).

После постепенного восстановления мировой авиационной отрасли Vietnam Airlines полностью готова удовлетворить растущий спрос на международных рынках, что внесет значительный вклад в постпандемический рост экономики страны, говорится в сообщении компании.

Начиная с 5 июля, Vietnam Airlines будет выполнять три рейса в неделю по маршруту Лондон-Ханой каждый вторник, среду и субботу.

С 11 августа по 29 октября авиакомпания будет выполнять рейсы из Лондона в Ханой каждый вторник и четверг, рейсы из Лондона в Хошимин возобновятся по субботам, а рейсы из Хошимина в Лондон будут выполняться каждую пятницу.

Тху Ву, вьетнамка, живущая в Лондоне и пассажир рейса VN56, вылетающего из Лондона 22 июня, сказала, что регистрация в терминале Т4 удобна, потому что терминал маленький и находится близко к выходу на посадку.

Тху Ву сказала, что она всегда старается лететь самолетом Vietnam Airlines, чтобы поддержать национальную авиакомпанию, выразив надежду, что Vietnam Airlines продолжит увеличивать количество рейсов между Вьетнамом и Великобританией.

Vietnam Airlines работает над расписанием рейсов в Великобританию и Европу, чтобы удовлетворить восстанавливающийся спрос на международные рейсы, способствуя привлечению туристов и способствуя экономическому росту Вьетнама после пандемии.

ВИА

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